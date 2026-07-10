Bunt we Lwowie! Nie chcą poboru do wojska, zamieszki na ulicach

Zamieszki we Lwowie po próbie poboru do wojska. Tłum przewrócił samochód wojskowych

We Lwowie doszło do gwałtownych starć! Jak podaje Reuters, wieczorem w dzielnicy Sychiw wojskowi zatrzymali 26-letniego mężczyznę podczas kontroli dokumentów. Według ukraińskich władz miał on naruszyć obowiązujące przepisy dotyczące rejestracji do służby wojskowej. Po zatrzymaniu 26-latka na miejscu zebrał się tłum. Według prokuratury kilkaset osób zablokowało pojazd wojskowych. Na nagraniach opublikowanych przez ukraińskiego nadawcę publicznego widać ludzi otaczających samochód, skandujących "Hańba!" i wyrywających mundur jednemu z żołnierzy. Chwilę później tłum przewrócił wojskowy pojazd.

Po zajściach ukraińska prokuratura wszczęła dwa postępowania. Jedno dotyczy ataku na funkcjonariuszy i utrudniania działań armii, drugie ma sprawdzić, czy sami wojskowi nie naruszyli przepisów podczas prowadzenia poboru. Taką decyzję zapowiedział również Sztab Generalny Ukrainy, który potępił atak na żołnierzy, ale jednocześnie zapowiedział analizę ich zachowania.

To nie był pierwszy raz! Coraz głośniej o atakach na wojskowych przeprowadzających mobilizację na wojnę

Reuters przypomina, że nie jest to pierwszy taki przypadek. W ostatnich miesiącach na Ukrainie dochodziło do kolejnych ataków na wojskowych zajmujących się mobilizacją. W kraju od dawna pojawiają się także doniesienia o nadużyciach, brutalnym traktowaniu poborowych i korupcji przy prowadzeniu poboru. Do sprawy odniósł się ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Łubinec. Jak podkreślił, przemoc wobec żołnierzy jest niedopuszczalna, ale nie można udawać, że problem nie istnieje. – Kiedy ludzie przez lata zgłaszają możliwe naruszenia swoich praw, a nie widzą odpowiedniej reakcji prawnej, nieuchronnie prowadzi to do jeszcze większych problemów. Narasta brak zaufania, rośnie napięcie, a społeczeństwo staje się coraz bardziej zradykalizowane – napisał w serwisie Telegram.

Szef Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow stanął w obronie żołnierzy. – Jeśli dziś bijesz i zrywasz mundur żołnierzowi swojej armii, to pomyśl, kto obroni cię przed wrogiem, który również będzie bił i zrywał ubranie – tylko z ciebie – napisał. Według Reutersa ukraińskie władze zapowiadają reformę systemu mobilizacji, jednak szczegóły zmian nadal nie zostały przedstawione.

Sonda Czy powszechny pobór do wojska powinien zostać przywrócony ZDECYDOWANIE TAK. DUŻE WOJSKO = SIŁA PAŃSTWA NIE, TO NIEPOTRZEBNE. WYSTARCZY PRZESZKOLIĆ SPOŁECZEŃSTWO Z JEDNEJ STRONY TAK, A Z DRUGIEJ STRONY NIE

Riots have erupted in Lviv over the forced mobilization of young men for Zelensky's meat grinder. End the war. pic.twitter.com/cbHEScSVLg— Ian Miles Cheong (@ianmiles) July 8, 2026

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