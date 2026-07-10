Donald Trump boi się zamachu! Nowy samolot podejrzany?

Trump nie chciał wracać nowym Air Force One. W tle obawy o zamach i ostrzeżenie z Izraela

Prób zamachu na Donalda Trumpa było już kilka, a jedna z nich, przeprowadzona podczas wiecu przed wyborami, należała do szczególnie spektakularnych. Kula musnęła wówczas polityka w ucho. Teraz prezydent coraz częściej publicznie mówi o zagrożeniu dla swojego życia. Podczas szczytu NATO w Turcji stwierdził, że Iran chce go zabić i że znajduje się na szczycie listy celów. – Chcą zlikwidować przywódcę USA – mnie. Jestem na każdej ich liście – powiedział amerykański prezydent. Dodał też, że do tej pory miał szczęście, ale nie wie, jak długo ono potrwa. Później ponownie wrócił do tego tematu. – Mogę zginąć, bo jestem ich celem numer jeden – mówił. Czy to tylko oczywiste w jego sytuacji obawy? W Teheranie podczas uroczystości pogrzebowych ajatollaha Alego Chameneiego pojawiły się transparenty z hasłami wzywającymi do zabicia amerykańskiego prezydenta. Tłum skandował także hasła "Śmierć Ameryce" i "Śmierć Izraelowi". Takie hasła to jednak żadna nowość. Iran od lat zapowiada też odwet za zabicie w 2020 roku generała Kasema Sulejmaniego na rozkaz Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.

Według "Wall Street Journal"chodzi nie tylko o to! Podobno Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze o nowym planie zamachu na Trumpa. Z kolei CNN podało, że amerykańskie służby wcześniej nie śledziły takiego zagrożenia, a przekazane przez Izrael informacje są jeszcze sprawdzane. Biały Dom nie odniósł się do tych doniesień i odesłał do wypowiedzi samego prezydenta. Trudno powiedzieć, czy Izrael naprawdę posiada takie informacje, czy może chce dodatkowo zmotywować Trumpa do wojowania z Iranem.

"New York Times" napisał, że nowy samolot nie ma jeszcze wszystkich systemów ochrony, które znajdują się w starszym

Obawy o bezpieczeństwo wpłynęły znacząco na podróż Trumpa z Ankary do Ameryki. Prezydent przyleciał do Turcji nowym Boeingiem 747-8, który Katar przekazał jakiś czas temu Stanom Zjednoczonym. W drogę powrotną wyruszył jednak starszym Air Force One. Nowa maszyna poleciała wcześniej do Wielkiej Brytanii. Oficjalnie Trump tłumaczył, że chciał dać amerykańskim żołnierzom stacjonującym w bazie RAF Mildenhall możliwość obejrzenia nowego samolotu. Amerykańskie media podają jednak, że zmiana mogła mieć związek z bezpieczeństwem. "New York Times" napisał, że nowy samolot nie ma jeszcze wszystkich systemów ochrony, które znajdują się w starszym Air Force One. Według gazety nie chodziło o konkretne zagrożenie, ale o dodatkowe środki ostrożności związane właśnie z tym faktem.

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The Secret Service advised that President Trump take the old Air Force One to leave Turkey on Wednesday instead of the new plane donated by Qatar, people briefed on the situation told CBS News, highlighting questions about the security of the president's new plane.…— CBS News (@CBSNews) July 9, 2026

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