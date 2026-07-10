Donald Trump boi się zamachu! Nowy samolot podejrzany?

Trump nie chciał wracać nowym Air Force One. W tle obawy o zamach i ostrzeżenie z Izraela
Prób zamachu na Donalda Trumpa było już kilka, a jedna z nich, przeprowadzona podczas wiecu przed wyborami, należała do szczególnie spektakularnych. Kula musnęła wówczas polityka w ucho. Teraz prezydent coraz częściej publicznie mówi o zagrożeniu dla swojego życia. Podczas szczytu NATO w Turcji stwierdził, że Iran chce go zabić i że znajduje się na szczycie listy celów. – Chcą zlikwidować przywódcę USA – mnie. Jestem na każdej ich liście – powiedział amerykański prezydent. Dodał też, że do tej pory miał szczęście, ale nie wie, jak długo ono potrwa. Później ponownie wrócił do tego tematu. – Mogę zginąć, bo jestem ich celem numer jeden – mówił. Czy to tylko oczywiste w jego sytuacji obawy? W Teheranie podczas uroczystości pogrzebowych ajatollaha Alego Chameneiego pojawiły się transparenty z hasłami wzywającymi do zabicia amerykańskiego prezydenta. Tłum skandował także hasła "Śmierć Ameryce" i "Śmierć Izraelowi". Takie hasła to jednak żadna nowość. Iran od lat zapowiada też odwet za zabicie w 2020 roku generała Kasema Sulejmaniego na rozkaz Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.
Według "Wall Street Journal"chodzi nie tylko o to! Podobno Izrael przekazał Stanom Zjednoczonym informacje wywiadowcze o nowym planie zamachu na Trumpa. Z kolei CNN podało, że amerykańskie służby wcześniej nie śledziły takiego zagrożenia, a przekazane przez Izrael informacje są jeszcze sprawdzane. Biały Dom nie odniósł się do tych doniesień i odesłał do wypowiedzi samego prezydenta. Trudno powiedzieć, czy Izrael naprawdę posiada takie informacje, czy może chce dodatkowo zmotywować Trumpa do wojowania z Iranem.
"New York Times" napisał, że nowy samolot nie ma jeszcze wszystkich systemów ochrony, które znajdują się w starszym
Obawy o bezpieczeństwo wpłynęły znacząco na podróż Trumpa z Ankary do Ameryki. Prezydent przyleciał do Turcji nowym Boeingiem 747-8, który Katar przekazał jakiś czas temu Stanom Zjednoczonym. W drogę powrotną wyruszył jednak starszym Air Force One. Nowa maszyna poleciała wcześniej do Wielkiej Brytanii. Oficjalnie Trump tłumaczył, że chciał dać amerykańskim żołnierzom stacjonującym w bazie RAF Mildenhall możliwość obejrzenia nowego samolotu. Amerykańskie media podają jednak, że zmiana mogła mieć związek z bezpieczeństwem. "New York Times" napisał, że nowy samolot nie ma jeszcze wszystkich systemów ochrony, które znajdują się w starszym Air Force One. Według gazety nie chodziło o konkretne zagrożenie, ale o dodatkowe środki ostrożności związane właśnie z tym faktem.