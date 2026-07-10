Tu woda w Bałtyku jest najcieplejsza. Prawie jak Adriatyk!

Gdzie nad Bałtykiem jest najcieplejsza woda?

Polskie wybrzeże nie kojarzy się z ciepłym zimnym morzem, jednak są miejsca, gdzie temperatura wody potrafi pozytywnie zaskoczyć. W szczycie sezonu letniego można znaleźć punkty, w których kąpiel jest znacznie przyjemniejsza. Jeśli zależy ci na ciepłej wodzie, warto wiedzieć, dokąd się wybrać.

To właśnie tutaj Bałtyk jest najcieplejszy

Za najcieplejszy rejon polskiego wybrzeża od lat uznawana jest Zatoka Pucka. Płytkie dno sprawia, że promienie słoneczne szybko ogrzewają wodę, a osłonięte położenie ogranicza mieszanie się cieplejszych warstw z chłodniejszymi wodami z głębi morza.

Latem temperatura wody w tej części Bałtyku często osiąga 21–22 st. C, a podczas wyjątkowo gorących sezonów bywa jeszcze wyższa. To właśnie dlatego wielu turystów wybiera ten region na wakacje, licząc na bardziej komfortowe warunki do kąpieli.

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NAJLEPSZE PLAŻE NAD MORZEM [LISTA]

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Dlaczego temperatura wody nie jest wszędzie taka sama?

Choć jeśli myślimy o Bałtyku, mówimy wówczas o jednym morzu, to warunki panujące w różnych częściach polskiego wybrzeża znacząco się od siebie różnią. Na temperaturę wody wpływają przede wszystkim głębokość akwenu, ukształtowanie linii brzegowej oraz zjawiska hydrologiczne.

Na otwartym morzu często dochodzi do tzw. upwellingu, czyli wynoszenia zimniejszej wody z głębszych warstw na powierzchnię. Efekt? Nawet po kilku dniach upałów temperatura wody może gwałtownie spaść o kilka stopni.

Pogoda nad morzem

Osoby planujące wakacje nad Bałtykiem mogą liczyć na sprzyjającą aurę. Z najnowszych prognoz wynika, że kolejne dni w nadmorskich miejscowościach będą słoneczne i tym samym ciepłe. Więcej o pogodzie przeczytacie tutaj: Upały powracają! Podali konkretną datę. Eksplozja gorąca w Polsce