Tragiczna wiadomość! Zmarł nagle 28-letni dziennikarz! Nazywali go polskim Jimem Morrisonem

Nie żyje Damian Świderski. Tragiczna wiadomość obiegła polskie media i środowisko sportowe. Dziennikarz związany m.in. z redakcją GOL24 i i.pl zmarł nagle w wieku zaledwie 28 lat. Jego śmierć poruszyła jego współpracowników. Wszyscy wspominają go jako reportera całkowicie oddanego swojej pasji.

Informacja o odejściu Damiana Świderskiego dotarła do redakcji w poniedziałek. Dziennikarz nie pojawił się na zaplanowanym popołudniowym dyżurze, a wkrótce potem potwierdzono tragiczną wiadomość. Jego przedwczesna śmierć wywołała ogromny smutek wśród kolegów i przyjaciół z branży.

Sport był największą pasją Damiana

Damian Świderski dołączył do zespołu GOL24 w połowie 2024 roku. Wcześniej publikował teksty o tematyce społecznej i politycznej w serwisie i.pl. Ostatecznie poświęcił się dziennikarstwu sportowemu.

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Damian Świderski wyróżniał się imponującą wiedzą, którą wciąż pochłaniał. Jak piszą jego koledzy, bez problemu umiał przywoływać składy reprezentacji z dawnych lat czy szczegóły historycznych turniejów piłkarskich. Jego znajomość futbolu budziła uznanie wśród najbardziej doświadczonych dziennikarzy.

Damian był fachowcem

Damian Świderski relacjonował wydarzenia piłkarskie, olimpijskie oraz współtworzył media społecznościowe.

Osoby, które miały okazję z nim pracować, wspominają go jako człowieka życzliwego i pomocnego. Kariera Damiana 28-letniego dziennikarza rozwijała się się bardzo dynamicznie i nic nie wskazywało na to, że zostanie nagle przerwana. Damian Świderski odszedł w wieku 28 lat, pozostawiając po sobie ogromny żal kolegów po fachu, nie tylko ze świata sportu.

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"Odszedł Jim Morrison Polski Press"

Bardzo mi smutno. Nie żyje red. Damian Świderski. Damian miał zaledwie 28 lat. Był świetnym dziennikarzem z pasją. Zakochany kiedyś w radiu, gdzie prowadził audycje. Potem zakochał się w internecie. Miałem przyjemność doglądać, jak dojrzewa pod moim okiem przy portalu i.pl. Potem poszedł w sport do serwisów gol24.pl i sportowy24.Damian był bardzo wrażliwym, zdolnym, pracowitym, acz czasami niesfornym człowiekiem. Odszedł Jim Morrison Polski Press. RIP Damian Świderski

- napisał na Facebooku znany dziennikarz muzyczny, Tomasz Dereszyński.

"Ten mecz był ostatnim, który zrelacjonował"

Redakcja "i.pl." pożegnała dziennikarza osobnym artykułem. Pełno tam słów o początkach kariery 28-latka, jego pasjach, którym poświęcał się w czasie wolnym. Z tego artykułu dowiadujemy się też, jaki był ostatni mecz, transmitowany przez Damiana.

Damian był zakochany w futbolu. Kibicował zwłaszcza Manchesterowi United. Na trwającym mundialu trzymał kciuki za reprezentację Brazylii. Przed jej niedzielnym spotkaniem z Norwegią o prawo gry w ćwierćfinale nie miał jednak złudzeń. "-Łatwo jest ją złamać" - ocenił drużynę Canarinhos tuż przed rozpoczęciem i jak widać się nie pomylił. Ten mecz był ostatnim, który zrelacjonował.

Data i miejsce pochówku Damiana Świderskiego

Tomasz Dereszyński poinformował także o dacie i miejscu ostatniego pożegnania Damiana Świderskiego.

Pogrzeb Damiana, 11 lipca 2026, godz 10. Pruszków, Koścół Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

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