Nie żyje Bonnie Tyler. Tak wyglądała na ostatnich zdjęciach

Smutne wieści o śmierci Bonnie Tyler obiegły media w czwartkowy poranek. Uwielbiana piosenkarka, która wylansowała ponadczasowe przeboje takie jak „Holding Out For A Hero” oraz „Total Eclipse of the Heart”, zmarła w wieku 75 lat. Brytyjska wokalistka odeszła wskutek komplikacji po pilnym zabiegu chirurgicznym jelit, który przeprowadzono w portugalskiej placówce medycznej. Choć początkowo przedstawiciele gwiazdy informowali o poprawie jej stanu, sytuacja szybko uległa dramatycznemu pogorszeniu. Lekarze zdecydowali o wprowadzeniu artystki w stan śpiączki farmakologicznej, z której zdołano ją później wybudzić. Legendarna gwiazda lat osiemdziesiątych liczyła na powrót do koncertowania już w maju. Ostatecznie zmarła w szpitalu w miejscowości Faro, co dla milionów słuchaczy okazało się ogromnym ciosem, mimo wcześniejszych doniesień o jej osłabieniu.

Rodzina i zespół Bonnie z bólem serca ogłaszają, że Bonnie zmarła niespodziewanie zeszłej nocy w szpitalu w Portugalii, w wyniku choroby, na którą była leczona. Wkrótce wydamy kolejny komunikat, a teraz prosimy o uszanowanie prywatności, by poradzić sobie z tą tragedią - czytamy na oficjalnym profilu piosenkarki.

Do momentu poddania się operacji gwiazda nie zwalniała zawodowego tempa i chętnie występowała. Jeszcze w końcówce ubiegłego roku zaśpiewała dla swoich wiernych słuchaczy w Polsce. Uczestnicy tamtego wydarzenia z pewnością nie przypuszczali, że uwielbiana artystka już nigdy nie powróci na scenę i był to ich ostatni wspólny wieczór.

Koncerty Bonnie Tyler w Polsce. Wokalistka nie myślała o emeryturze

Brytyjska gwiazda absolutnie nie brała pod uwagę przejścia na artystyczną emeryturę. Była reprezentantka w Konkursie Piosenki Eurowizji i niezaprzeczalna królowa lat osiemdziesiątych nieustannie czerpała ogromną satysfakcję ze śpiewania na żywo. Wokalistka z radością podróżowała do naszego kraju, a polscy słuchacze zawsze witali ją z niezwykłym entuzjazmem. Ostatni raz wystąpiła przed polską publicznością w grudniu zeszłego roku podczas specjalnego tournée zorganizowanego z okazji czterdziestolecia jej wielkiego przeboju „Total Eclipse of the Heart”.

Bonnie Tyler na ostatnich zdjęciach. Zawsze uśmiechnięta na scenie

Zgromadzone w poniższym zestawieniu kadry ukazują ostatnie publiczne wystąpienia Bonnie Tyler. Podczas każdego spotkania z dziennikarzami i fanami emanowała pozytywną energią, a uśmiech praktycznie nie schodził z jej twarzy. Brytyjska legenda zawsze sypała anegdotami i w taki właśnie radosny sposób zapisze się w pamięci tysięcy słuchaczy na całym świecie.

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