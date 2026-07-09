Żona Wiśniewskiego wyciąga do niego rękę. Pola chce się dogadać. Mówi o dobru dzieci!

Michał Wiśniewski w trakcie piątego rozwodu

Lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski, po raz piąty przechodzi przez proces rozwodowy. Jego związek z Polą Wiśniewską kończy się zaledwie sześć lat po zawarciu związku małżeńskiego. Para wychowuje wspólnie dwóch synów, Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé, i to właśnie kwestia opieki nad nimi stanowi centralny punkt sądowych rozważań. Wydano już wstępne orzeczenie dotyczące sposobu wychowywania chłopców. Choć szczegóły tego dokumentu pozostają tajemnicą, ujawniono, że żona wokalisty przedłożyła w sądzie niezwykle obfity materiał dowodowy. Do tej sytuacji odniósł się niedawno sam artysta.

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Nigdy żadna z moich byłych żon nie wchodziła z pozwem 700 stron na salę, więc generalnie na razie muszę się z tym oswoić. Mam nadzieję, że rozsądek wygra

Baltica

Głos w tej sprawie zabrała również reprezentująca Polę Wiśniewską mecenas Justyna Nowak-Trojanowska, która poinformowała, że jej klientka zgromadziła tak dużą liczbę dokumentów, że batalia sądowa może potrwać nawet kilka lat. Mimo to w wywiadzie udzielonym portalowi ESKA.pl Pola Wiśniewska zaprzeczyła, jakoby dążyła do długiego procesu, stanowczo podkreślając chęć zawarcia ugody.

Pola Wiśniewska dąży do porozumienia w sądzie

Dla Poli Wiśniewskiej absolutnym priorytetem pozostaje spokój i dobro chłopców, Falco Amadeusa i Noëla Cloé. Wyraża ona głęboką nadzieję, że Michał Wiśniewski wykaże podobną troskę o dzieci i ostatecznie uda im się wspólnie wypracować korzystne rozwiązanie.

Zależy mi na porozumieniu i wierzę, że zawsze jest ono lepszym rozwiązaniem niż wieloletni spór. Do porozumienia potrzebna jest jednak wola i gotowość obu stron. Z mojej strony taka gotowość jest i mam nadzieję, że ostatecznie dobro dzieci będzie dla nas wszystkich najważniejsze

Reakcja Poli Wiśniewskiej na pytania o męża

Dziennikarz portalu ESKA.pl zapytali również Polę Wiśniewską o to, jak ocenia szanse na rychłe zakończenie sporu dotyczącego dzieci oraz czy jej zdaniem lider Ich Troje również skłania się ku polubownemu załatwieniu sprawy.

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