Lekarz jeździł na wizyty domowe i zabijał pacjentów! "Co najmniej 15 ofiar"

Berliński sąd skazał lekarza specjalizującego się w opiece paliatywnej na dożywocie za zamordowanie 15 pacjentów.

Podczas wizyt domowych mężczyzna podawał śmiertelne mieszanki leków, a następnie próbował zatrzeć ślady, podpalając miejsca zbrodni.

Śledczy badają dziesiątki kolejnych przypadków, co może ujawnić jednego z największych seryjnych morderców w historii Niemiec.

Sąd w Berlinie uznał 41-letniego mężczyznę, znanego jako Johannes M., winnym zamordowania 12 kobiet i 3 mężczyzn w okresie od września 2021 r. do lipca 2024 r. - podaje BBC. Śledczy jednak nie wykluczają, że ofiar lekarza mogło być o wiele więcej. "Prokuratura prowadzi obecnie śledztwo w sprawie dziesiątek innych incydentów z udziałem lekarza" - czytamy.

Lekarz jeździł do pacjentów i ich mordował. "Myślałem, że robię dobrze"

Zgodnie z dokumentacją procesową ofiary lekarza, specjalizującego się w opiece paliatywnej, miały od 25 do 94 lat. Podczas wizyt domowych lekarz podawał pacjentom śmiertelną mieszankę różnych leków bez ich zgody. Śledczy twierdzą, że kilkakrotnie podpalał domy lub mieszkania ofiar, aby zatrzeć ślady. "W lipcu 2024 roku, na krótko przed aresztowaniem, prokuratorzy poinformowali, że lekarz w ciągu jednego dnia zabił dwóch pacjentów – 75-letniego mężczyznę w domu w centrum Berlina, a kilka godzin później 76-letnią kobietę w sąsiedniej dzielnicy" - podaje BBC. Śledczy przekazali, że próbował podpalić dom tej kobiety, ale mu się nie udało.

To może być jeden z największych seryjnych morderców w historii kraju

Jak relacjonują media, przez większość trwającego około roku procesu, lekarz milczał. Dopiero w ubiegłym miesiącu przyznał, że zabił 12 swoich "ciężko chorych" pacjentów. Twierdził, że czuł, że postępuje słusznie, bo chciał im "oszczędzić cierpienia i niemocy". "Przez cały czas uważałem, że to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich" - mówił. Został skazany na dożywocie, ale śledczy nie ustają w poszukiwaniach, ile jeszcze morderstw może mieć na koncie. Prowadzą w tej chwili sprawy dotyczące 76 przypadków! To może być jeden z największych przypadków seryjnych mordów w historii Niemiec.