Maciej Musiał zaskoczył relacją ze szczytu NATO. Aktor podzielił się refleksjami o sojuszu

Wydarzenie NATO zorganizowane w Ankarze przyciągnęło liderów sojuszu, którzy debatowali nad sprawami globalnego bezpieczeństwa, strategiami obronnymi i bieżącymi problemami geopolitycznymi. Zazwyczaj takie spotkania zarezerwowane są wyłącznie dla wysoko postawionych decydentów oraz wojskowych, jednak jak się okazało - tym razem zrobiono wyjątek i zaproszono wyjątkowych gości. W części wydarzeń brali udział przedstawiciele projektu edukacyjnego "Protect the Future", wśród których znalazł się polski aktor Maciej Musiał.

Maciej Musiał zaskoczył relacją ze szczytu NATO. Serialowy Tomek Boski wśród czołowych polityków

Młody gwiazdor od lat zyskuje aprobatę publiczności nie tylko dzięki rolom filmowym i serialowym, ale także poprzez aktywne zaangażowanie w sprawy społeczne czy akcje charytatywne. Wystarczy wspomnieć słynną licytację, w której artysta zaoferował sprzątanie mieszkania w rytm hitu "Explosion", o czym pisały media w całym kraju. Tym razem Maciej Musiał znów wywołał poruszenie, pokazując relację bezpośrednio ze szczytu NATO w Turcji, gdzie reprezentował on projekt edukacyjny "Protect the Future". Na jego profilach w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania ze szczytu, w tym kadry uwieczniające powstawanie oficjalnej fotografii zgromadzonych polityków. Wszystko znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Aktor apeluje o zaufanie do siły NATO i dzieli się refleksjami po powrocie z Ankary

Po zakończeniu wizyty, Maciej Musiał zdecydował się na dłuższe podsumowanie swojego udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu. Jak można przeczytać na jego profilu na Instagramie, wizyta ta skłoniła go do głębszych refleksji nad obecną sytuacją na arenie międzynarodowej.

"Właśnie zakończył się szczyt NATO w Ankarze. Byłem tam na zaproszenie NATO w ramach kontynuacji projektu Protect the Future, który realizuję od 2023 roku. [...] I chyba najważniejszy wniosek - coraz wyraźniej widać, że przyszłość NATO to też silny europejski filar, a nie tylko więź transatlantycka. Podsumowując – uważam, że powinniśmy wierzyć w siłę NATO i wspólnie wzmacniać Sojusz. Jednocześnie warto rozwijać regionalną współpracę obronną z państwami Europy i Skandynawii oraz wspierać i doceniać wszystkich, którzy pracują na rzecz bezpieczeństwa naszego państwa. Dzięki za uwagę. A teraz wracam do bycia lowkey Tomeczkiem z Rodzinki" - napisał Maciej Musiał.

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