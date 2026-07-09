Ubierała Agatę Dudę, teraz oceniła Martę Nawrocką. Jedna rzecz zwróciła jej szczególną uwagę

Marta Nawrocka konsekwentnie zmieniła swój styl, odchodząc od "modowych eksperymentów" na rzecz bardziej spójnych, spokojnych i świadomych stylizacji, co było szczególnie widoczne podczas szczytu NATO.

Jej obecny wizerunek opiera się na klasycznych krojach, ponadczasowej elegancji i trendzie "quiet luxury", które są idealnie dopasowane do protokołu dyplomatycznego i budują autorytet.

Projektantka Dorota Goldpoint bardzo pozytywnie ocenia tę transformację, podkreślając, że obecny styl pierwszej damy jest przemyślany, konsekwentny i kluczowy dla funkcji reprezentacyjnej.

Dorota Goldpoint zwraca uwagę na znaczącą zmianę w sposobie prezentowania się Marty Nawrockiej. Jej zdaniem, widoczna jest konsekwentna strategia w budowaniu wizerunku, która odeszła od wcześniejszych, bardziej eksperymentalnych rozwiązań.

- Najważniejsze jest to, że zniknęły modowe eksperymenty - stwierdza Dorota Goldpoint. - Moim zdaniem podczas wizyty na szczycie NATO widać bardzo wyraźną zmianę w sposobie budowania wizerunku pierwszej damy. Stylizacje są dziś znacznie bardziej spójne, spokojne i świadome niż jeszcze kilka miesięcy temu - dodaje projektantka.

Stylizacje z Turcji

Stylistka dokładnie przeanalizowała poszczególne stroje, zwracając uwagę na ich dopasowanie do okazji i funkcji. Jedną z kreacji, która szczególnie przypadła do gustu Dorocie Goldpoint, była ciemna sukienka założona na kolację wydaną przez prezydenta Turcji i jego małżonkę dla przywódców państw NATO.

- Szczególnie zwróciłam uwagę na ciemną sukienkę z łódkowym dekoltem, podkreśloną talią i delikatnie rozkloszowanym dołem. To jest fason wręcz idealny dla Marty Nawrockiej. Pięknie porządkuje sylwetkę, nadaje jej lekkości i ponadczasowej elegancji - oceniła. - W dyplomacji właśnie takie klasyczne kroje sprawdzają się najlepiej, ponieważ nie odwracają uwagi od wydarzenia, a jednocześnie budują autorytet - dodała.

Kolejnym elementem stylizacji, który zyskał uznanie ekspertki, była lawendowa sukienka, w której Pierwsza Dama wysiadła z samolotu na tureckiej ziemi. Goldpoint podkreśla, że wybór ten nie był przypadkowy i świadczy o przemyślanym podejściu do protokołu dyplomatycznego.

- Bardzo trafnym wyborem była również lawendowa sukienka, w której wysiadła z samolotu. To nie jest przypadek. Dziś pierwsze zdjęcia z oficjalnych wizyt, wykonywane tuż po wyjściu z samolotu, obiegają media na całym świecie. Widać, że ten element protokołu został dobrze przemyślany. Zresztą podobną świadomość budowania pierwszego wrażenia można było zauważyć także u Agaty Kornhauser-Dudy podczas zagranicznych podróży - stwierdziła ekspertka.

Pozytywną ocenę otrzymał również brązowy garnitur, w którym Marta Nawrocka pojawiła się w Warszawie, tuż przed wylotem do Turcji. Stylistka zauważa jego zgodność z aktualnymi trendami i elegancję.

- Równie dobrze oceniam brązowy garnitur. Jest elegancki, nowoczesny i doskonale wpisuje się w aktualne trendy "quiet luxury". To styl, który nie krzyczy, ale podkreśla klasę i pewność siebie - stwierdza.

Dorota Goldpoint podsumowała, że obecny styl Marty Nawrockiej charakteryzuje się spójnością i konsekwencją, co jest kluczowe dla funkcji reprezentacyjnej.

- Najważniejsze jest jednak to, że zniknęły modowe eksperymenty. Pojawiła się konsekwencja, harmonia i elegancja oparta na klasyce. Wizerunek pierwszej damy zaczyna być rozpoznawalny właśnie dzięki tej powtarzalności, a to w przypadku funkcji reprezentacyjnej jest ogromnym atutem - zaznaczyła.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką na szczycie NATO:

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