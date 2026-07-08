Marta Nawrocka zabrała głos na Szczycie NATO. Wystosowała ważny apel

Pierwsza Dama Marta Nawrocka wzięła udział w spotkaniu małżonków prezydentów państw NATO w Ankarze, gdzie głównym tematem było bezpieczeństwo dzieci w erze cyfrowej, pod hasłem "Dzieci, technologie i bezpieczeństwo: ochrona przyszłego pokolenia".

Podczas wystąpienia, Małżonka Prezydenta RP skoncentrowała się na problematyce zwalczania mowy nienawiści oraz hejtu w środowisku cyfrowym, podkreślając konieczność współpracy wszystkich stron i apelując o "modę na szacunek" w internecie.

Marta Nawrocka zapowiedziała zorganizowanie jesienią w Warszawie spotkania poświęconego bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie, kontynuując międzynarodowe dyskusje i wspierając inicjatywy takie jak "Fostering The Future Together".

Podczas swojego wystąpienia Marta Nawrocka skoncentrowała się na problematyce zwalczania mowy nienawiści oraz hejtu w środowisku cyfrowym. Podkreśliła, że walka z tymi zjawiskami stanowi wspólne wyzwanie, angażujące nie tylko rodziców i nauczycieli, ale także organizacje społeczne, twórców treści internetowych, firmy technologiczne oraz instytucje publiczne.

Polska pierwsza dama wskazała na dwoisty charakter internetu, który, choć otwiera przed młodymi ludźmi szerokie możliwości i przynosi postęp, jednocześnie generuje poważne zagrożenia. Wymieniła takie problemy jak hejt, manipulacja, dezinformacja oraz szkodliwe treści, które mogą negatywnie wpływać na rozwój i psychikę młodych użytkowników. Podkreśliła konieczność aktywnego przeciwdziałania tym zjawiskom.

- Słowa potrafią zostawić ślad na całe życie, a dzieci trzeba chronić, zanim dorosną, zrozumieją świat i będą umiały sobie z tym poradzić - mówiła. - Tworzenie „mody na szacunek” w internetowej przestrzeni - dodała.

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa cyfrowego

Marta Nawrocka ogłosiła plany zorganizowania jesienią w Warszawie spotkania poświęconego bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w cyfrowym świecie. Wydarzenie to ma stanowić kontynuację dyskusji zapoczątkowanych zarówno w Ankarze, jak i wcześniej w Waszyngtonie. Nawiązała również do swojego wcześniejszego udziału w marcu w inauguracji inicjatywy "Wspólnie kształtujemy przyszłość", zainicjowanej przez Pierwszą Damę Stanów Zjednoczonych, Melanię Trump. Celem tego projektu jest wspieranie dzieci, nauczycieli i rodziców poprzez innowacyjne i bezpieczne wykorzystanie nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Zakres inicjatywy obejmuje technologie edukacyjne, zastosowanie AI w edukacji, bezpieczeństwo w sieci oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych.

- Całym sercem wspieram ten projekt, który stał się impulsem do rozmów o tym, jak nowe technologie mogą pomóc chronić dzieci w Internecie. Cieszę się, że rozmowy kontynuujemy tu, na spotkaniu towarzyszącym Szczytowi NATO. Państwa Sojuszu Północnoatlantycznego od lat współpracują na rzecz bezpieczeństwa swoich obywateli, realizując hasło – Razem Silniejsi. Bądźmy silniejsi. Razem. Także w walce o bezpieczeństwo cyfrowe najmłodszych - mówiła.

Poza aktywnym udziałem w panelu dyskusyjnym, Pierwsza Dama Marta Nawrocka towarzyszyła Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu podczas uroczystej kolacji. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez turecką Parę Prezydencką na cześć delegacji państwowych, w tym głów państw i szefów rządów uczestniczących w Szczycie Sojuszu Północnoatlantycznego.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką na Szczycie NATO:

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