Justyna Dobrosz-Oracz pokazała, jak wyglądała 20 lat temu. Poznalibyście?

Justyna Dobrosz-Oracz ma za sobą długą karierę dziennikarską, którą rozpoczęła w "Teleexpressie" w TVP, z której została zwolniona w 2016 roku, a następnie powróciła do Telewizji Polskiej na początku 2024 roku, stając się czołową postacią odnowionego TVP Info.

Jej zwolnienie z TVP w 2016 roku nastąpiło po objęciu funkcji prezesa przez Jacka Kurskiego, a powrót w 2024 roku był związany ze zmianami politycznymi i restrukturyzacją mediów publicznych.

Dziennikarka jest znana z wyrazistego i zmieniającego się wyglądu, charakteryzującego się długimi włosami, wyrazistym makijażem oraz dbałością o aktywność fizyczną i wysportowaną sylwetkę, co sprawia, że trudno uwierzyć w jej wiek.

Na swoim profilu na Facebooku dziennikarka opublikowała materiał wideo, przenoszący odbiorców o ćwierć wieku w przeszłość, komentując go krótko: "25 lat temu. Niezapomniany świat Teleexpressu." Współcześnie Justyna Dobrosz-Oracz jest rozpoznawalna dzięki dynamicznym i dociekliwym rozmowom z politykami, często prowadzonym na korytarzach sejmowych. Mniej osób pamięta jednak jej wcześniejsze etapy kariery w mediach publicznych i prywatnych. Jej droga zawodowa rozpoczęła się w Telewizji Polskiej w 2000 roku, gdzie stawiała pierwsze kroki w redakcji programu "Teleexpress". Wkrótce jednak ukierunkowała się na dziennikarstwo publicystyczne i polityczne.

Od 2007 roku Dobrosz-Oracz prowadziła programy publicystyczne na antenie TVP1, takie jak "Z refleksem", "Kwadrans po ósmej" oraz "Polityka przy kawie". W 2010 roku objęła funkcję reporterki sejmowej w głównym wydaniu "Wiadomości", relacjonując kluczowe wydarzenia polityczne i stając się jedną z rozpoznawalnych postaci w dziennikarstwie parlamentarnym.

Istotna zmiana w jej karierze nastąpiła w styczniu 2016 roku. Wówczas, po objęciu funkcji prezesa TVP przez Jacka Kurskiego, nastąpiły zmiany kadrowe w mediach publicznych, w wyniku których Justyna Dobrosz-Oracz, wraz z grupą innych dziennikarzy, została zwolniona. Zgodnie z jej późniejszymi wspomnieniami, ówczesny szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, Mariusz Pilis, miał przekazać jej, że w mediach publicznych właśnie "wieje wiatr zmian".

Dziennikarka kontynuowała swoją działalność zawodową poza Telewizją Polską. W latach 2016-2024 była związana z "Gazetą Wyborczą", gdzie pełniła rolę redaktorki w dziale Kraj oraz realizowała reportaże wideo dotyczące wydarzeń sejmowych. W tym czasie regularnie występowała także jako komentatorka polityczna w stacji TVN24, m.in. w programach "Loża prasowa" i "Tak jest".

Na początku 2024 roku Justyna Dobrosz-Oracz powróciła do Telewizji Polskiej. Jej ponowne zatrudnienie, od 1 lutego, nastąpiło po zmianach politycznych w Polsce i restrukturyzacji mediów publicznych. Obecnie jest jedną z czołowych postaci odnowionego kanału TVP Info, gdzie prowadzi kluczowe formaty publicystyczne, takie jak "Pytanie dnia", "Bez trybu" oraz niedzielny program "Woronicza 17".

Udostępnione archiwalne nagranie z "Teleexpressu" stanowi nie tylko sentymentalną podróż do początków kariery dziennikarki, ale również świadectwo jej niezmiennej pasji do zawodu, pomimo upływu 25 lat i licznych zmian w krajobrazie medialnym i politycznym.

Jak się zmieniła Justyna Dobrosz-Oracz?

Poza nabyciem charyzmy i pewności siebie przed kamerami czy w kontaktach z politykami, można zobaczyć, jak zmienił się wygląd Justyny Dobrosz-Oracz. Już wtedy nosiła długie włosy w naturalnym odcieniu brązu. Miała także grzywkę, z której zrezygnowała w późniejszych latach. Znaczącą różnicę można zobaczyć także w makijażu. Dawniej stawiała na przydymione cienie, teraz za każdym razem podkreśla oczy w bardzo wyrazisty sposób. Szczególną uwagę zwracają wytuszowane rzęsy, których mogłyby pozazdrościć modelki! Do tego jej styl ubioru nabrał pazura, a dziennikarka bez skrępowania podkreśla swoje atuty, jak długie nogi czy szczupła sylwetka.

W naszej galerii zobaczysz najciekawsze stylizacje Justyny Dobrosz-Oracz:

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