Marta Nawrocka poleciała do Turcji w lawendowej sukience. Ekspertka oceniła stylizację, trafny wybór?

Fioletowa sukienka Marty Nawrockiej, małżonki Karola Nawrockiego, podczas wizyty w Turcji, została zinterpretowana jako świadomy wybór dyplomatyczny, a nie tylko element osobistego stylu.

Według ekspertki modowej Ewy Rubasińskiej-Ianiro, ubiór pierwszych dam jest elementem dyplomacji i przykładem "mody instytucjonalnej", gdzie godne reprezentowanie urzędu i państwa jest ważniejsze niż indywidualność.

Wybór fioletowego koloru stroju nie był przypadkowy, symbolizując godność, równowagę i opanowanie, a w dyplomacji jest "bezpiecznym" kolorem, który komunikuje stabilność, powagę i zaufanie.

Karol Nawrocki udał się do Turcji, aby wziąć udział w posiedzeniu Rady Północnoatlantyckiej. Towarzyszyła mu Marta Nawrocka, której wygląd na lotnisku natychmiast stał się przedmiotem zainteresowania. Pierwsza dama wybrała fioletową sukienkę, wyróżniającą się charakterystycznymi, szerokimi rękawami. Strój ten szybko został poddany analizie przez ekspertów w dziedzinie mody i wizerunku.

Ewa Rubasińska-Ianiro, ekspertka modowa, oceniła stylizację Marty Nawrockiej. Jej zdaniem ubiór pierwszej damy nie był przypadkowy i wykraczał poza kwestie osobistego gustu, stanowiąc element strategii dyplomatycznej.

- W przypadku pierwszych dam ubranie bardzo rzadko jest wyłącznie ubraniem. Jest zawsze elementem dyplomacji. Od pewnego czasu obserwuję zmianę w sposobie budowania wizerunku pierwszej damy. To już nie są stylizacje wyłącznie nastawione na indywidualność czy modowy efekt "wow", który czasami ma bardziej negatywny niż pozytywny efekt PR. To przykład tego, co określam mianem mody instytucjonalnej, ubioru, w którym osobowość schodzi na drugi plan, a najważniejsze staje się godne reprezentowanie urzędu i państwa - powiedziała w rozmowie z Plotkiem.

Ekspertka podkreśliła, że w tego typu sytuacjach ubiór staje się narzędziem komunikacji, a jego głównym celem jest budowanie wizerunku państwa i urzędu, a nie podkreślanie indywidualności.

Symbolika koloru

Według Ewy Rubasińskiej-Ianiro, również wybór koloru stroju Marty Nawrockiej nie był dziełem przypadku. Fiolet, w którym zaprezentowała się pierwsza dama, niesie ze sobą bogatą symbolikę, mającą znaczenie w kontekście międzynarodowych spotkań.

- Kolor również nie wydaje się przypadkowy. Fiolet od wieków symbolizuje godność, równowagę i opanowanie. W dyplomacji jest kolorem niezwykle bezpiecznym, bo podświadomie nie dominuje, ale też nie znika. To barwa, która buduje wizerunek osoby spokojnej, przewidywalnej i godnej zaufania. A przecież właśnie takie cechy państwo chce komunikować podczas oficjalnych wizyt - stwierdziła.

W ten sposób, poprzez przemyślany wybór stroju, Marta Nawrocka miała przekazać sygnały o stabilności, powadze i zaufaniu, które są kluczowe w relacjach dyplomatycznych.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w Turcji:

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