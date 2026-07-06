Wzruszająca wizyta Marty Nawrockiej. Pani Janina ps. „Jasia” kończy 99 lat

Pierwsza Dama Marta Nawrocka złożyła wzruszającą wizytę u niezwykłej jubilatki, honorując jej bohaterską przeszłość i niezłomny duch.

Pani Janina Jankowska „Jasia”, legendarna sanitariuszka Powstania Warszawskiego, świętowała swoje 99. urodziny, przypominając o poświęceniu pokolenia wojennego.

Zobacz poruszające nagranie z tego osobistego spotkania, które podkreśla znaczenie pamięci i serdecznych gestów wobec żyjących bohaterów.

To był wyjątkowy dzień dla wyjątkowej osoby. Pani Janina Jankowska ps. „Jasia”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, skończyła 99 lat. Z tej okazji odwiedziła ją Marta Nawrocka.

Pierwsza Dama przyszła z kwiatami. Na nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych widać serdeczne powitanie, uściski i ogromne wzruszenie.

Marta Nawrocka z wizytą u pani Janiny

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O urodzinowej niespodziance poinformowała w serwisie X Żaklina Skowrońska. Do wpisu dołączono nagranie ze spotkania Marty Nawrockiej z panią Janiną.

„Wyjątkowe urodziny wyjątkowej Dziewczyny😉❤️ Pani Janina Jankowska „Jasia”, sanitariuszka Powstania Warszawskiego kończy dziś 99 lat😍A z wizytą-niespodzianką zajrzała do niej Pierwsza Dama Marta Nawrocka 🎁” - napisano we wpisie.

Pierwsza Dama Marta Nawrocka złożyła wzruszającą wizytę u niezwykłej jubilatki, honorując jej bohaterską przeszłość i niezłomny duch. Pani Janina Jankowska „Jasia”, legendarna sanitariuszka Powstania Warszawskiego, świętowała swoje 99. urodziny, przypominając o poświęceniu pokolenia wojennego. Zobacz poruszające nagranie z tego osobistego spotkania, które podkreśla znaczenie pamięci i serdecznych gestów wobec żyjących bohaterów.

Na kadrach widać, jak Pierwsza Dama obejmuje jubilatkę i składa jej życzenia. Pani Janina ma na ramieniu biało-czerwoną opaskę, symbolicznie przypominającą o jej powstańczej przeszłości.

Pani Janina ps. „Jasia” kończy 99 lat

Janina Jankowska ps. „Jasia” była sanitariuszką Powstania Warszawskiego. Dziś jest jedną z tych osób, których życiorys przypomina o bohaterstwie, poświęceniu i odwadze pokolenia wojennego.

Urodziny pani Janiny stały się okazją nie tylko do złożenia życzeń, ale też do pokazania pamięci o uczestnikach Powstania Warszawskiego. Wpis szybko wywołał ciepłe reakcje internautów.

Wzruszające nagranie w sieci

Nagranie z wizyty Marty Nawrockiej ma bardzo osobisty charakter. Nie ma w nim oficjalnego dystansu. Są kwiaty, bliskość i zwykła ludzka serdeczność.

Takie spotkania pokazują, że pamięć o powstańcach nie jest tylko elementem państwowych uroczystości. To także codzienne gesty wobec osób, które przeżyły historię na własnej skórze.

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