Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pogrążona w żałobie. Pożegnała ukochaną osobę

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-07-06 16:41

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska przekazała bardzo osobistą wiadomość. Posłanka poinformowała w mediach społecznościowych o śmierci swojej babci ze strony mamy. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku.

Zamyślona posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska w Sejmie. O rodzinnej tragedii polityczki przeczytasz na SE.
Autor: SE/Paweł Dąbrowski
  • Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, zaledwie po narodzinach dziecka, mierzy się z osobistą tragedią, żegnając swoją ukochaną babcię.
  • Wzruszający wpis z Bangkoku, ilustrowany zdjęciami z tajskich ceremonii, ujawnił intymne kulisy straty polityczki o polsko-tajskich korzeniach.
  • Odkryj poruszające słowa pożegnania, reakcje bliskich i nieznane fakty z życia posłanki, które wywołały falę wsparcia.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska podzieliła się z obserwatorami smutną informacją. Posłanka zamieściła w mediach społecznościowych poruszający wpis po śmierci swojej babci.

To dla niej wyjątkowo trudny czas. Jeszcze niedawno, 2 czerwca, informowała, że została mamą. Teraz przekazała wiadomość o rodzinnym pożegnaniu w Bangkoku.

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska pożegnała babcię

Jak wynika z wpisu posłanki, zmarła mama jej mamy. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska opublikowała serię pamiątkowych zdjęć. Pokazała m.in. rodzinne kadry oraz fragmenty tajskich obrzędów pogrzebowych.

Polityczka napisała poruszające słowa pożegnania.

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"Dziś w Bangkoku ceremonia pożegnania z naszą ukochaną babcią - osobą pełną dobroci i miłości, matką dziewięciu dzieci, w tym mojej mamy, dobiegła końca. Dziękuję za wszystko" - przekazała Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Wpis został zamieszczony po polsku i po tajsku.

Kondolencje dla posłanki. Zareagował jej mąż

Pod postem szybko pojawiły się słowa wsparcia. Obserwatorzy składali posłance kondolencje i pisali, że łączą się z nią w bólu. Do wpisu odniósł się także mąż Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej, Sławosz Uznański-Wiśniewski. "Przytulam. Na pewno jest dumna ze swojej wnuczki" - napisał.

Rodzinne korzenie Aleksandry Uznańskiej-Wiśniewskiej

Aleksandra Uznańska-Wiśniewska ma polskie i tajskie obywatelstwo. Jej ojcem jest biznesmen Radosław Wiśniewski, a mamą Piengjai Wiśniewska, urodzona w Bangkoku i mająca tajsko-chińskie korzenie.

Posłanka rzadko mówi publicznie o życiu prywatnym, ale w przeszłości wspominała, że dorastanie w Polsce nie zawsze było dla niej łatwe. W rozmowie z Onet Rano opowiadała, że jako dziecko zaczęła zauważać swoją odmienność dopiero przez reakcje otoczenia.

- Dopóki inne dzieci i ich rodzice, przede wszystkim w przedszkolu i w szkole, nie zwróciły mi uwagi na to, że różnię się od nich wizualnie, to ja nie wiedziałam (że mogła czuć się "inna" - red.) - mówiła.Teraz posłanka pożegnała jedną z najważniejszych osób w rodzinie. Jej wpis wywołał wiele ciepłych reakcji i słów wsparcia.

Poniżej galeria zdjęć: Polityka SE Google News

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Aleksandra Uznańska-Wiśniewska