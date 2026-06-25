W takich warunkach mieszka Lech Wałęsa. Aż szczęka opada na sam widok!

Dla wielu osób Lech Wałęsa to legenda, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, osoba, która na trwale zapisała się w historii. Nic dziwnego, że prywatne życie byłego prezydenta od zawsze budziło ogromne emocje. Największą ciekawość wzbudza jednak miejsce, w którym Wałęsa spędza swoją polityczną emeryturę – czyli jego dom, a w zasadzie willa zlokalizowana w urokliwej, gdańskiej dzielnicy.

Historia tej posiadłości sięga końcówki lat 80. Wałęsowie, którzy przez osiem lat gnieździli się wraz z liczną rodziną w skromnym mieszkaniu w bloku na gdańskiej Zaspie, marzyli o własnej przestrzeni. W końcu spełnili swoje plany. Dom Wałęsów jest położony wśród drzew i krzewów, w pięknym ogrodzie. To, co od razu zwraca uwagę to wejście do domu. Na głównymi drzwiami, przy których wybudowano ozdobne kolumienki, widać balkonik. Kolumny dźwigają zaś ozdobne zwieńczenie z datą powstania domu: czyli 1997. Nad drzwiami wiszą też flagi: polska i unijna.

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Dom z zewnątrz prezentuje się niezwykle dostojnie, a od ciekawskich spojrzeń przechodniów chroni go gęsty, wysoki żywopłot. Jest tam dużo zieleni, bo willę otacza piękny ogród, którym ostatnio Wałęsa pochwalił się w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia posesji. Cała posiadłość, otoczona jest zadbaną działką, jest tam miejsce do wypoczynku, jak choćby bujana ławka.

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Prawdziwym zaskoczeniem okazuje się jednak to, co znajduje się po przekroczeniu progu rezydencji. Osoby spodziewające się marmurów, designerskich mebli czy luksusowego basenu przeżyją ogromny szok. Wnętrza domu są urządzane bez przepychu, jak na obecne czasy raczej skromnie. Sam noblista oraz jego żona wielokrotnie podkreślali, że to zwyczajny, funkcjonalny dom rodzinny, a plotki o rzekomych bogactwach są mocno przesadzone.

Sercem rezydencji jest salon, w którym dominują klasyczne meble, ciężkie dywany oraz liczne pamiątki z czasów prezydentury i podróży dyplomatycznych. Ważne miejsce zajmują tu również akcenty religijne – ściany zdobią liczne święte obrazy i wizerunki Matki Boskiej, do której były prezydent ma szczególny stosunek. Drugim, niezwykle ważnym punktem na mapie domu jest tradycyjna kuchnia, gdzie przy wspólnym stole wciąż chętnie spotyka się wielopokoleniowa rodzina Wałęsów.