Polityk wypomniał Monice Olejnik jej wykształcenie! Mało kto wie, kim jest z wyuczonego zawodu

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-08-15 5:30

Monika Olejnik, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego dziennikarstwa, od lat prowadzi programy publicystyczne, stawiając wymagające pytania politykom. Jej profesjonalna ścieżka, choć ściśle związana z mediami, rozpoczęła się jednak w zupełnie innej dziedzinie, co bywało przedmiotem publicznych dyskusji.

Dziennikarka Monika Olejnik w białym golfie uśmiecha się do aparatu. O jej wykształceniu przeczytasz w serwisie SE.
Autor: Paweł Wrzecion/ AKPA
  • Monika Olejnik jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci polskiego dziennikarstwa, znana m.in. z prowadzenia programu "Kropka nad i" na TVN24 od 2006 roku, gdzie przeprowadza wywiady z czołowymi politykami.
  • Jej droga zawodowa rozpoczęła się od studiów zootechnicznych na SGGW, zanim ukończyła podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, co stanowiło nietypowy początek dla kariery w mediach.
  • Wykształcenie Moniki Olejnik było przedmiotem publicznych dyskusji i kontrowersji, podczas których dziennikarka stanowczo broniła swoich kompetencji i ukończonych uczelni, jak miało to miejsce w 2014 roku w rozmowie z posłem Zbigniewem Girzyńskim.

Monika Olejnik ugruntowała swoją pozycję jako jedna z kluczowych postaci polskiej sceny medialnej. Od 2006 roku nieprzerwanie prowadzi program "Kropka nad i" na antenie TVN24, gdzie regularnie przeprowadza wywiady z czołowymi politykami i osobistościami życia publicznego. Jej charakterystyczny styl prowadzenia rozmów i dociekliwość stały się jej znakiem rozpoznawczym, a jej obecność w mediach jest od lat bardzo wyrazista.

Kim z wykształcenia jest Monika Olejnik?

Zanim związała się ze stacją TVN, Monika Olejnik zdobywała doświadczenie w różnych mediach, w tym w Polskim Radiu, Radiu Zet oraz Telewizji Polskiej. Jej początkowa ścieżka edukacyjna odbiegała jednak od typowego profilu dziennikarskiego. Jest absolwentką zootechniki na SGGW. Dopiero później uzupełniła swoje wykształcenie, kończąc studia podyplomowe z zakresu dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim.

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Przytyk od polityka

Kwestia wykształcenia Moniki Olejnik bywała przedmiotem publicznych komentarzy. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w 2014 roku, podczas rozmowy z posłem Zbigniewem Girzyńskim, który odniósł się do jej pierwotnego kierunku studiów, sugerując brak odpowiednich kompetencji.

- Ja rozumiem, że pani, jako zootechnik, przyznaje pieczątkę politologa lub konstytucjonalisty. […] Jak ktoś jest prawnikiem, to jest prawnikiem. I koniec – powiedział polityk.

Dziennikarka natychmiast zareagowała, stanowczo broniąc swojego wykształcenia:

- Jestem magistrem inżynierem zootechnikiem. Chciałabym powiedzieć, żeby pan przestał obrażać moją szkołę, SGGW, szkołę z tradycjami. Chciałam jeszcze panu powiedzieć, że skończyłam studia podyplomowe na dziennikarstwie. Niech pan mnie nie obraża, dobrze? - odparła.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Monika Olejnik:

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MONIKA OLEJNIK