Lech Wałęsa będzie na poświęceniu Maryi w Konotopiu. Rydzyk odmówił

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
Mariusz Korzus
2026-08-14 20:53

Jutro, czyli w sobotę, 15 sierpnia, w Konotopiu koło Torunia zostanie poświęcony największy pomnik Matki Boskiej Miłosiernej na Świecie. Tajemnicą jest to jacy goście wezmą w tej uroczystości religijnej udział. Na pewno ma być były prezydent Lech Wałęsa (83-l). Na uroczystość nie zamierza przyjeżdżać z pobliskiego Torunia ojciec Tadeusz Rydzyk (81-l).

Największy taki pomnik 

Przypomnijmy, pomnik powstał za sprawą małżeństwa Grażyny i Romana Karkosików. To miliarderzy. Pan Roman cudem przeżył operację. Po niej nie kupił sobie wielkiego jachtu tylko sześć hektarów ziemi w Konotopiu (kujawsko-pomorskie) i na nim postawił wielki pomnik. Do jego budowy z użyto 57 tysięcy ton cementu. Został tak zbudowany jak egipskie piramidy. Ma stać co najmniej 300 lat.

To wotum wdzięczności za uratowane życie miało kosztować małżeństwo Karkosików co najmniej 100 milionów złotych.

Różaniec, msza i występ zespołu Mazowsze. Będzie Lech Wałęsa

W sobotę 15 sierpnia odbędzie się uroczyste poświecenie pomnika Matki Boskiej Miłosiernej. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.15 wspólnym różańcem. Potem będzie msza święta, oficjalne wystąpienia. Wszystko zakończy się występem zespołu Mazowsze.

Program uroczystości nie przewiduje żadnej konferencji prasowej. Małżeństwo Karkosików nie jest zainteresowane wystąpieniami medialnymi. Do publicznej wiadomości jak do tej pory nie dotarła żadna informacja jakie osoby publiczne i jacy politycy wezmą udział w tej uroczystości religijnej.

Wiadomo, że w uroczystości weźmie udział były prezydent Polski Lech Wałęsa. On sam pochwalił się tym na swoim profilu na Facebooku.

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Tadeusza Rydzyka nie będzie

Jak się udało dowiedzieć naszym dziennikarzom w uroczystościach nie zamierza wziąć udział ojciec Tadeusz Rydzyk, szef Radia Maryja.

- Ojciec dyrektor był na miejscu jednak coś mu się nie podoba dlatego na 90 procent nie przyjedzie w sobotę - usłyszeliśmy od jednej z osób z otoczenia małżeństwa Karkosików.

Lech Wałęsa, a obok miniatura pomnika Matki Boskiej. O poświęceniu monumentu w Konotopiu przeczytasz na SE.
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