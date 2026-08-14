Wybierasz się na spacer do lasu? Uważaj! Alarm w całym kraju!

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-08-14 19:34

Wyprawa do lasu może skończyć się tragedią. Państwowa Straż Pożarna bije na alarm. W lasach w całym kraju panuje duże zagrożenie pożarowe, a służby proszą, by każdy spacerowicz zachował maksymalną ostrożność. Wystarczy iskra, by sucha ściółka zajęła się ogniem w kilka sekund.

Para z plecakami idzie leśną ścieżką. O dużym zagrożeniu pożarowym w polskich lasach przeczytasz na SE.
Autor: Lucky Business/ Shutterstock

Wysokie ryzyko w niemal całej Polsce

Według najnowszych danych Instytutu Badawczego Leśnictwa aż 47 z 60 stref prognostycznych objętych jest dużym stopniem zagrożenia pożarowego lasów. Sytuacja dotyczy wszystkich województw – w tym lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, a także większości terenów dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.

W pozostałych regionach obowiązuje częściowo średni stopień zagrożenia, ale strażacy podkreślają, że przy obecnych warunkach nawet on może szybko wzrosnąć.

Apel strażaków: „Widzisz dym? Dzwoń na 112!”

Państwowa Straż Pożarna w piątek opublikowała komunikat, w którym prosi o rozwagę podczas pobytu w lasach. „Jeśli zauważysz ogień lub dym – natychmiast zadzwoń pod numer 112” – przypominają służby.

Specjaliści tłumaczą, że stopień zagrożenia pożarowego określany jest na podstawie wilgotności ściółki leśnej. A ta – po wielu dniach upałów i braku opadów – jest skrajnie niska.

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Upały podkręcą ryzyko. IMGW wydaje alerty

Od soboty do niedzielnego wieczora w 15 województwach obowiązywać będą alerty I i II stopnia przed upałami. Termometry na zachodzie kraju pokażą nawet 35°C. To warunki, które sprzyjają błyskawicznemu rozprzestrzenianiu się ognia – wystarczy niedopałek, szkło lub iskra z maszyny.

Mapa zagrożenia aktualizowana codziennie

Instytut Badawczy Leśnictwa przygotowuje mapę zagrożenia pożarowego lasów zgodnie z metodą określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dane aktualizowane są codziennie przez Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu na podstawie pomiarów z 60 stref prognostycznych.

Aktualną mapę można sprawdzić na stronie IBL: bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie.

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