Zabójca Mai z Mławy stanie przed sądem. Wkrótce Bartosza G. dosięgnie sprawiedliwość

Spis treści
- Akt oskarżenia po ponad roku pracy śledczych
- Maja zaginęła bez śladu. Jej ciało znaleziono dopiero po ponad tygodniu
- Drastyczne nagranie z zabójstwa. „Nie wszyscy byli w stanie to obejrzeć”
- „To była wyjątkowo brutalna zbrodnia” – mówią śledczy
- Rodzina Mai wciąż żyje w bólu. Rocznica śmierci przerodziła się w dramat
- Proces coraz bliżej. Bartosz G. odpowie za zabójstwo 15‑latki
Akt oskarżenia po ponad roku pracy śledczych
Śledztwo zakończono 13 sierpnia, a prokuratorzy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Bartoszowi G., który w chwili zbrodni miał 17 lat.
– W sprawie przesłuchano 20 świadków oraz uzyskano 21 opinii biegłych i instytutów różnych specjalności. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do sądu – przekazał Bartosz Maliszewski z Prokuratury Okręgowej w Płocku.
Podejrzany od miesięcy przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara do 30 lat więzienia.
Maja zaginęła bez śladu. Jej ciało znaleziono dopiero po ponad tygodniu
15‑letnia Maja Kowalska z Mławy zaginęła 23 kwietnia 2025 roku. Przez ponad tydzień była uznawana za zaginioną. Jej ciało odnaleziono dopiero 1 maja – ukryte w kontenerze na śmieci, w zaroślach.
Według ustaleń śledczych do tragedii miało dojść w zakładzie należącym do rodziny Bartosza G. Nastolatek po wszystkim wyjechał do Grecji na szkolną wymianę. Wydano za nim Europejski Nakaz Aresztowania, a do Polski sprowadzono go dopiero w grudniu 2025 roku.
Drastyczne nagranie z zabójstwa. „Nie wszyscy byli w stanie to obejrzeć”
Pełnomocnik rodziny Mai, mecenas Wojciech Marek Kasprzyk, w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił, że widział nagranie przedstawiające moment zabójstwa nastolatki. Jak podkreśla, zapis zbrodni był tak drastyczny, że nie wszyscy obecni podczas odtwarzania byli w stanie obejrzeć go do końca.
Na początku przed ekranem siedziało dziewięć osób. Do finału wytrwały tylko dwie.
— To sprawa niezwykle obciążająca psychicznie, jedna z najcięższych w mojej karierze. Fakt tak okrutnego zabójstwa i skala zwyrodnienia są trudne do opisania. Sam mam dzieci — powiedział mec. Kasprzyk.
„To była wyjątkowo brutalna zbrodnia” – mówią śledczy
Prokuratura nie ujawnia szczegółów dotyczących motywu, ale podkreśla, że sprawa była wyjątkowo trudna i wymagała szerokich badań specjalistycznych.
– To była wyjątkowo brutalna zbrodnia, a okoliczności jej popełnienia wymagały bardzo szerokiego zakresu czynności dowodowych. Stąd liczba opinii biegłych i instytutów, które musieliśmy uzyskać – mówi prokurator Bartosz Maliszewski.
Rodzina Mai wciąż żyje w bólu. Rocznica śmierci przerodziła się w dramat
Dla bliskich Mai każdy kolejny etap śledztwa to powrót do najgorszych wspomnień. W rocznicę śmierci dziewczyny chcieli w ciszy zapalić znicze i złożyć kwiaty. Zamiast tego natknęli się na policyjną blokadę i tajemniczy pakunek znaleziony w pobliżu miejsca, gdzie odkryto ciało nastolatki.
Dopiero po interwencji służb rodzice mogli podejść i oddać córce hołd.
Proces coraz bliżej. Bartosz G. odpowie za zabójstwo 15‑latki
Akt oskarżenia jest już w sądzie. To oznacza, że wkrótce ruszy proces, który ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tragedii i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 15‑letnia Maja musiała zginąć.