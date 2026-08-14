Wielka ewakuacja w Warszawie. Saperzy znaleźli w centrum 4 niewybuchy

Odkryto niewybuchy w centrum Warszawy 14.08.2026

Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4 tysięcy osób na warszawskiej Woli. To skutek zaskakującego odkrycia, którego dokonano podczas prowadzonych w tej dzielnicy robót drogowych. Podczas prac w rejonie skrzyżowania ulicy Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli aż 4 niewybuchy.

Wiadomo już, że są to pociski artyleryjskie z okresu drugiej wojny światowej.

- Na miejsce przybył patrol saperski, a na czas jego działań wyznaczono strefę bezpieczną 300-400 metrów - opowiada Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Wskutek niebezpiecznego odkrycia ewakuowano mieszkańców bloku przy ulicy Żelaznej oraz gości jednego z pobliskich hoteli.​

- Kazali wyjść, bo jest bomba. - Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo jest ewakuacja. Najgorsze jest to czekanie - To ciekawe wydarzenie, ale niebezpieczne

- usłyszał od mieszkańców Warszawy i turystów reporter Radia Eska, który był na miejscu odkrycia niewybuchów.

Po godzinie 14:30 pojawiła się informacja, że akcja saperów została zakończona: - Saperzy zebrali wszystkie pociski artyleryjskie, które znajdywały się w tym miejscu. Policjanci zakończyli swoje czynności - poinformował PAP zespół prasowy Komendy Stołecznej Policji. Wznowiono wówczas ruch na skrzyżowaniu ulicy Grzybowskiej i Żelaznej.

To już kolejne tego typu odkrycie w Warszawie w ostatnim czasie. Na początku sierpnia podczas prac budowlanych przy torowisku tramwajowym w alei "Solidarności" natrafiono w odstępie kilku dni na dwa niewybuchy. To pokazuje ogromną skalę zniszczeń, jakich doznało miasto w czasie II wojny światowej. Mimo upływu ponad osiemdziesięciu lat od tamtych wydarzeń wciąż pod ziemią odkrywane są tego typu "pamiątki" tamtej epoki.

Historycy szacują, że tylko jednego dnia, 25 września 1939 roku, na miasto spadło 630 ton niemieckich bomb zapalających i burzących.

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