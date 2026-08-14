Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego w Warszawie. Zobacz zdjęcia z pożegnania dziennikarza

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego 14.08.2026

W piątek, 14 sierpnia w Warszawie odbywa się uroczyste pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Wybitny dziennikarz polityczny zmarł 4 sierpnia 2026 roku w wieku 69 lat po walce z nowotworem.

W ostatniej drodze dziennikarzowi towarzyszą bliscy, przyjaciele, współpracownicy, ale też liczne grono osób związanych z polskimi mediami. Wśród obecnych na pogrzebie byli m.in.:

Tomasz Sekielski,

Edward Miszczak,

Grzegorz Sianecki,

Monika Olejnik,

Piotr Kraśko,

Adam Michnik,

Katarzyna Kolenda-Zaleska,

Szymon Majewski.

Symboliczny wieniec pogrzebowy przysłał też m.in. premier Donald Tusk.

Andrzej Morozowski znany był przede wszystkim jako dziennikarz telewizji TVN24 obecny na antenie tej stacji od samego początku jej istnienia w 2001 roku. Był też laureatem prestiżowych nagród dziennikarskich, między innymi Grand Press, Wiktora oraz Nagrody im. Andrzeja Woyciechowskiego. Ostatni raz na antenie wczesną wiosną tego roku, otwarcie powiedział wtedy o swoich zmaganiach z chorobą.

Andrzej Morozowski - miejsce pochówku

Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego rozpoczęło się w piątek o godzinie 10 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jednak to nie tam spocznie uznany dziennikarz telewizyjny, grób Andrzeja Morozowskiego znajdzie się bowiem w zupełnie innym miejscu - na cmentarzu w Pyrach na stołecznym Ursynowie.

Jak pisaliśmy w tym miejscu, to wyjątkowe miejsce, w którym znajdują się groby również innych gwiazd i znanych osób, m.in. aktora znanego z "13 posterunku", czy dwóch ikon telewizji doby PRL-u.

Uroczystości na cmentarzu w Pyrach mają charakter prywatny.

Piękne wspomnienie Morozowskiego na pogrzebie. Pokazano wzruszający pokaz slajdów:

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