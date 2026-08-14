Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego w Warszawie. Zobacz zdjęcia z pożegnania dziennikarza

Pogrzeb Andrzeja Morozowskiego 14.08.2026
W piątek, 14 sierpnia w Warszawie odbywa się uroczyste pożegnanie Andrzeja Morozowskiego. Wybitny dziennikarz polityczny zmarł 4 sierpnia 2026 roku w wieku 69 lat po walce z nowotworem.
W ostatniej drodze dziennikarzowi towarzyszą bliscy, przyjaciele, współpracownicy, ale też liczne grono osób związanych z polskimi mediami. Wśród obecnych na pogrzebie byli m.in.:
- Tomasz Sekielski,
- Edward Miszczak,
- Grzegorz Sianecki,
- Monika Olejnik,
- Piotr Kraśko,
- Adam Michnik,
- Katarzyna Kolenda-Zaleska,
- Szymon Majewski.
Symboliczny wieniec pogrzebowy przysłał też m.in. premier Donald Tusk.
Andrzej Morozowski - miejsce pochówku
Pożegnanie Andrzeja Morozowskiego rozpoczęło się w piątek o godzinie 10 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Jednak to nie tam spocznie uznany dziennikarz telewizyjny, grób Andrzeja Morozowskiego znajdzie się bowiem w zupełnie innym miejscu - na cmentarzu w Pyrach na stołecznym Ursynowie.
Jak pisaliśmy w tym miejscu, to wyjątkowe miejsce, w którym znajdują się groby również innych gwiazd i znanych osób, m.in. aktora znanego z "13 posterunku", czy dwóch ikon telewizji doby PRL-u.
Uroczystości na cmentarzu w Pyrach mają charakter prywatny.
Piękne wspomnienie Morozowskiego na pogrzebie. Pokazano wzruszający pokaz slajdów: