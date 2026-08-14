Kultowa komedia romantyczna wraca na ekrany. Trwają zdjęcia w Warszawie

Nowe przygody Judyty i Adama powstają w Warszawie

Na ulicach Warszawy trwają właśnie prace nad nową polską komedią romantyczną, która jest kontynuacją kultowego już obrazu „Nigdy w życiu!” z 2004 roku. Wówczas historia wyreżyserowana przez Ryszarda Zatorskiego, na podstawie książki Katarzyny Grocholi, okazała się prawdziwym fenomenem kinowym i zapoczątkowała modę na rodzime komedie romantyczne.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Wydział Prasowy stołecznego ratusza, Judyta znów zagości na ekranach. Produkcja zatytułowana „Właśnie, że tak! Nigdy w życiu 20 lat później” opowiada o dalszych losach ulubionych bohaterów. W tej części Judyta traci zatrudnienie w redakcji, a Adam rezygnuje z pracy w radiu na rzecz pisania książki. Bohaterowie postanawiają wspólnie założyć tradycyjne, kameralne biuro matrymonialne, próbując odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

W roli tytułowej Judyty ponownie zobaczymy Danutę Stenkę, jednak twórcy na razie nie ujawnili, kto zagra Adama (w oryginale w tę postać wcielał się Artur Żmijewski). Za kamerą nowego filmu stanął Greg Zgliński.

Warszawa popularna wśród twórców filmowych

Sceny do najnowszej odsłony komedii kręcono ostatnio w warszawskim Śródmieściu, między innymi na Mokotowskiej i Koszykowej. Co ciekawe, na planie pojawiła się również sama autorka literackiego pierwowzoru, Katarzyna Grochola.

Według danych stołecznego Zarządu Terenów Publicznych, tylko w pierwszej połowie bieżącego roku zgłoszono blisko 200 dni zdjęciowych. Oznacza to, że praktycznie każdego dnia w Warszawie realizowane są ujęcia do filmów, seriali, dokumentów czy reklam.

Wśród najchętniej wybieranych przez filmowców lokacji znajdują się Rynek Nowego Miasta, a także ulice takie jak Mostowa, Brzozowa i Bednarska. Niezmienną popularnością cieszą się również Bulwary Wiślane oraz Most Świętokrzyski.

Obecnie władze miasta przygotowują specjalny Kodeks Dobrych Praktyk Filmowych. Jego celem jest stworzenie przejrzystych zasad współpracy ekip zdjęciowych z miastem, aby realizacja produkcji przebiegała bez zakłóceń, a mieszkańcy nie odczuwali z tego powodu niedogodności.

Warto dodać, że Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy każdego roku dofinansowuje liczne projekty realizowane na terenie stolicy i całego województwa.

Katarzyna Grochola o spełnieniu marzeń na planie "Właśnie że tak! Nigdy w życiu! 20 lat później"