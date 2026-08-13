Pogoda dla Gorzowa Wielkopolskiego na długi weekend 14-16 sierpnia

Weekend w Gorzowie Wielkopolskim rozpocznie się pod znakiem letniej, słonecznej aury, ale zakończy się zupełnie inną pogodą. Mieszkańców czekają najpierw bardzo wysokie temperatury i bezchmurne niebo, a następnie wyraźny spadek temperatury połączony z dużym zachmurzeniem. W całym okresie nie należy spodziewać się opadów deszczu.

Piątek ze słońcem i rosnącą temperaturą

Już w piątek, 14 sierpnia, na niebie nad Gorzowem Wielkopolskim nie zobaczymy ani jednej chmury. To będzie zapowiedź bardzo ciepłych dni. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do około 32 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę przyniesie ochłodzenie do komfortowych 13 stopni. Wiatr będzie wiał z niewielką prędkością, około 3 m/s, nie przynosząc znaczącej ulgi od ciepła.

Sobota najcieplejszym dniem weekendu

Sobota, 15 sierpnia, zapowiada się jako kulminacyjny moment upałów w Gorzowie Wielkopolskim. Termometry mogą pokazać nawet 35 stopni, co sprawi, że będzie to najgorętszy dzień weekendu. Podobnie jak w piątek, niebo pozostanie bezchmurne, a opady deszczu nie są prognozowane. Wiatr utrzyma się na podobnym, łagodnym poziomie. Noc będzie znacznie cieplejsza niż poprzednia – temperatura minimalna wyniesie około 17 stopni.

Nagła zmiana w niedzielę

Ostatni dzień weekendu, niedziela 16 sierpnia, przyniesie dużą zmianę w pogodzie. Po słonecznej sobocie nadejdzie dzień z dużym zachmurzeniem, które całkowicie przysłoni słońce. Przede wszystkim odczuwalna będzie zmiana temperatury – maksymalna wartość spadnie do 27 stopni. Najniższa temperatura w nocy wyniesie około 18 stopni. Wiatr pozostanie łagodny, wiejąc z prędkością około 3 m/s. Mimo chmur, prognozy nie przewidują opadów.

Jak zaplanować weekend w Gorzowie Wielkopolskim?

Piątek i sobota to idealny czas na aktywności na świeżym powietrzu. Bardzo wysokie temperatury i bezchmurne niebo będą sprzyjać spędzaniu czasu nad wodą, w cieniu drzew w parkach czy na długich, wieczornych spacerach. Z kolei niedziela, z uwagi na duże zachmurzenie i niższą, bardziej komfortową temperaturę, może być lepszym dniem na spokojniejsze formy relaksu. To dobra okazja na odwiedzenie miejsc, gdzie palące słońce nie jest potrzebne, lub po prostu na odpoczynek w domu.

Dane pogodowe: OpenWeather