Syn zabił swoich rodziców. Jest akt oskarżenia ws. morderstwa legendarnego reżysera i jego żony

To w połowie grudnia amerykańskie media podały szokującą informację o tragicznym morderstwie. Jego ofiarami padli znany z takich filmów, jak Bezsenność w Seattle czy Zmowa pierwszy żon reżyser Rob Reiner oraz jego żona, fotografka Michelle Reiner. Zwłoki pary zostały odnalezione w należącej do niej posiadłości w Los Angeles przez córkę. Ciała filmowca i fotografki miały liczne rany kłute, służby od razu potwierdziły więc, że trwa dochodzenie, w którym sprawa jest badana pod kątem zabójstwa.

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Początkowo podano, że nikt nie został zatrzymany, już po kilku godzinach jednak okazało się, że służby mają podejrzanego. Szokujący był jednak fakt, iż mowa tu o synu Reinerów, Nicku Reinerze. Trafił on do aresztu i początkowo postawiono mu zarzut dwóch zabójstw pierwszego stopnia. Mężczyzna nie przyznał się jednak do winy, a w przestrzeni publicznej pojawiać się zaczęły informacje o jego wieloletnim uzależnieniu od substancji psychoaktywnych oraz o problemach ze zdrowiem psychicznym. Sprawa wróciła na wokandę już wiosną tego roku, teraz jednak pojawił się nowy akt oskarżenia, w którym pojawia się stwierdzenie, które może się okazać kluczowe dla uznania winy syna zamordowanej pary.

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Ława przysięgłych oskarża syna zamordowanego reżysera

Jak informuje m.in. "NBC Los Angeles", Nick Reiner został formalnie oskarżony przez ławę przysięgłych, jego wina wciąż jednak będzie musiała zostać dowiedziona teraz przez prokuraturę w oficjalnym procesie.

Co kluczowe jednak, w nowym akcie oskarżenia pojawił się dodatkowy zarzut. Ława przysięgłych zarzuca podejrzanemu, iż ten "czatował" na swoje ofiary, przymierzał się do ataku na własnych rodziców. Oznacza to więc, że przysięgli uznają, że mord, którego dopuścił się Nick Reiner nie był wynikiem nagłego wybuchu agresji, kłótni, lecz w pełni zaplanowanym działaniem, do tego posiadał przy sobie narzędzie zbrodni, czyli nóż.

Ława przysięgłych uznaje, że w sprawie występują szczególne okoliczności, którymi są podwójne morderstwo oraz zaczajanie się na ofiary. Tym samym przyspieszona została droga do procesu Reinera przed przysięgłymi. Nie dojdzie więc do zaplanowanej pierwotnie na jesień rozprawy wstępnej, gdyż uznano, że już na tym etapie istnieją wystarczające dowody, pozwalające oskarżyć mężczyznę i nie ma potrzeby ich przedstawiania. Najbliższa rozprawa, na której pojawi się Nick Reiner, odbędzie się 15 września b.r. Nickowi Reinerowi grozi nawet kara śmierci.