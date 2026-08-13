Paulina Smaszcz w bieliźnie. Pokazała ciało i zdradziła, jak o nie dba

Paulina Smaszcz należy do grona gwiazd, które od lat przyciągają uwagę swoją energią i świetną formą. "Kobieta Petarda" nie ukrywa jednak, że wraz z upływem czasu coraz większą wagę przykłada do tego, czego naprawdę potrzebuje jej organizm. W najnowszym wpisie na Instagramie opowiedziała o swojej wizycie w klinice w Katowicach. Okazuje się, że pobyt w takim miejscu jest dla niej czymś więcej niż chwilą relaksu. Gwiazda podkreśla, że szczególnie zależy jej na kompleksowym i przemyślanym podejściu do pielęgnacji.

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Ale ciało! Paulina Smaszcz w seksownej bieliźnie pokazała, jak wygląda po 50-tce

Smaszcz zaznacza, że jej zdaniem dojrzałe ciało potrzebuje przede wszystkim uważności i dobrze dobranego wsparcia. Nie chodzi jej o desperacką walkę z upływającym czasem, lecz o świadome reagowanie na potrzeby organizmu.

Jak wynika z jej wpisu, plan pielęgnacji i regeneracji został przygotowany wspólnie ze specjalistami. Smaszcz nie traktuje jednak zabiegów jako sposobu na zatrzymanie młodości. Wręcz przeciwnie - podkreśla, że najważniejsze jest dla niej dobre samopoczucie i szacunek do własnego ciała. Dieta, ruch i zabiegi. Paulina Smaszcz stawia na kompleksową troskę o siebie

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Dziennikarka przekonuje, że nie istnieje jeden cudowny sposób na zachowanie dobrej formy. Jej zdaniem wszystkie elementy powinny się wzajemnie uzupełniać - od codziennych nawyków, przez aktywność fizyczną, aż po pielęgnację.

Smaszcz nie ukrywa więc, że korzysta z różnych sposobów dbania o siebie, ale jednocześnie daleka jest od obsesyjnego podejścia do wyglądu. Jej przesłanie jest jasne: nie chce zatrzymać czasu, tylko jak najlepiej wykorzystać każdy jego etap.

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Zobacz naszą galerię: Ale ciało! Paulina Smaszcz w seksownej bieliźnie pokazała, jak wygląda po 50-tce

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