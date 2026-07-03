Paulina Smaszcz uderza z pełną mocą! Mocne

Paulina Smaszcz od dawna słynie z tego, że otwarcie mówi to, co myśli. Jej internetowe wpisy regularnie wywołują burzliwe dyskusje, a tym razem poruszyła temat kondycji mediów i show-biznesu. Na swoim instagramowym profilu opublikowała obszerny komentarz, w którym nie szczędziła gorzkich ocen.

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Smaszcz nie wytrzymała! Bezlitośnie uderzyła w polski show-biznes

Smaszcz przyznała, że coraz trudniej odnaleźć jej się w świecie, w którym sukces osiągają osoby promujące kontrowersyjne postawy. Nie ukrywała rozczarowania kierunkiem, w jakim zmierza współczesny show-biznes.

Myślałam, że w celebryckim piekiełku, świecie "chleba i igrzysk", już mnie nic nie zdziwi, a jednak umrę zdziwiona. Karierę robią prostytutki i jeszcze promujemy ich zawód, bo to szybkie i łatwe pieniądze - napisała w sieci.

To jednak był dopiero początek. W dalszej części wpisu celebrytka zarzuciła mediom, że coraz rzadziej promują edukację, rozwój czy wartościowe treści, a zamiast tego skupiają się na skandalach i osobach z kontrowersyjną przeszłością. W jej ocenie w przestrzeni publicznej zbyt często pojawiają się ludzie oskarżani o przemoc, gwałty czy inne przestępstwa, podczas gdy osoby z doświadczeniem i dorobkiem schodzą na dalszy plan.

Za to mamy kryminalistów machających polską flagą, promujemy pedofilów, osoby oskarżone o gwałt, pobicia, przemoc, znęcanie się. Udajemy, że bogaci są piękni i dobrzy, małżeństwa starych dziadków z nastolatkami też są ok, dojrzałe kobiety spychane są w zawodową, showbiznesową przepaść, z miłości robimy pośmiewisko, z małżeństwa przygodę bez przemyśleń i dojrzałych decyzji - grzmiała w sieci Smaszcz.

Smaszcz poruszyła również temat dojrzałych kobiet, które bywają marginalizowane w branży. Nie zabrakło też mocnych słów o społecznym przyzwoleniu na przemoc wobec kobiet. Celebrytka podkreśliła, że nie chce, aby w takim świecie dorastała jej wnuczka.

Na zakończenie wpisu przytoczyła statystyki dotyczące przemocy wobec kobiet w Polsce, zwracając uwagę na skalę problemu i apelując o większą odpowiedzialność zarówno mediów, jak i odbiorców.

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