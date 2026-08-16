Allan Enso zakochany po uszy. Syn Górniak świętuje pierwszą rocznicę związku z Kasią

Edyta Górniak wspiera muzyczną drogę syna. Allan ma już 22 lata

Edyta Górniak do dziś prowadzi karierę muzyczną rozpoczętą z rozmachem w latach 90. W pewnym momencie to życie rodzinne stało się jednak dla niej priorytetem. Z trudnego związku z Dariuszem Krupą gwiazda ma jednego syna. Nigdy nie ukrywała, że stał się on dla niej oczkiem w głowie, a powitanie go na świecie to prawdziwy przełom w jej życiorysie. Allan Krupa przyszedł na świat w marcu 2004 roku i dziś jest już dorosłym mężczyzną.

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Młody artysta nie tylko ma świetne relacje ze sławną mamą, ale również postanowił związać swoją przyszłość z branżą muzyczną. Ich wspólne występy na scenie wzbudziły ogromne zainteresowanie publiczności. Z biegiem czasu Edyta Górniak musiała jednak pogodzić się z faktem, że istotne miejsce w sercu jej syna zajęła inna kobieta.

Allan Enso jest szaleńczo zakochany. Romantyczne wyznanie z okazji pierwszej rocznicy

Zanim Allan Enso związał się z obecną partnerką, przez pewien czas spotykał się z Nicol Pniewską. Kiedy doszło do rozstania, w sprawę mocno zaangażowali się rodzice byłych zakochanych, co wywołało spore poruszenie w mediach. Syn Edyty Górniak znalazł potem szczęście u boku innej kobiety, a ich związek trwa już od roku.

Z okazji pierwszej rocznicy Allan przygotował dla swojej ukochanej Kasi wyjątkowo wzruszające życzenia, które opublikował w mediach społecznościowych. Do wpisu dołączył również kilka pamiątkowych zdjęć pokazujących wspólne chwile.

"Ten wspólnie spędzony ostatni rok, dzięki Tobie był nie tylko najpiękniejszym w moim życiu, ale tak wiele mnie nauczył, rozwinął i sprawił, że moja dusza rozkwitła do poziomu wyższości, jakiej nie umiałem sobie wcześniej wyobrazić. Jestem tak wdzięczny za Twoje ciepło i światło, które wniosłaś do mojego życia. Mimo naszej rocznicy, ciągle sprawiasz, że każdy, zwykły wspólny dzień jest wart świętowania, nie tylko specjalne okazje" - czytamy.

"Dziękuję, za pokazanie mi innej perspektywy świata, dziękuję za Twoją wspaniałą duszę, kocham Cię, a korzystając z tego specjalnego dnia życzę nam, abyśmy dalej, tak samo magicznie, przeżywali to życie razem. Happy anniversary Baby" - zakończył Allan.

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