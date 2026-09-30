Grażyna Torbicka zachwyciła w Paryżu! Cała w czerni brylowała u boku światowych gwiazd

Grażyna Torbicka na pokazie światowej marki

Grażyna Torbicka jest ikoną polskiego dziennikarstwa. Od lat cieszy się ogromną sympatią widzów i uznaniem branży. Ceniona jest szczególnie za profesjonalizm, klasę i elegancję, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. Uważana jest również za jedną z najbardziej stylowych gwiazd w polskim show-biznesie.

Przed dekadą jako pierwsza Polka została globalną ambasadorką reklamową L’Oréal Paris. Od tamtej pory regularnie bierze udział w wydarzeniach organizowanych przez markę. Między innymi dzięki tej współpracy regularnie pojawia się na Festiwalu Filmowym w Cannes.

W poniedziałek rozpoczął się Tydzień Mody w Paryżu. Po raz kolejny prestiżowe wydarzenie otworzył pokaz Le Défilé L'Oréal Paris. Na wybiegu na tle wieży Eiffla przeszły ambasadorki marki z całego świata. W tym gronie pojawiła się również Grażyna Torbicka.

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Grażyna Torbicka zachwyciła w eleganckiej kreacji

Polska dziennikarka zachwycała w kreacji z domu mody Gemy Maalouf. Czarna suknia o eleganckim kroku urzekała efektownym, mocno rozbudowanym dołem. Spódnica pokryta była puszystymi piórami, a dopasowana góra subtelnie podkreślała ramiona i talię modelki. Stylizację dopełniła złota biżuteria.

Maszerując po wybiegu Grażyna Torbicka rozsyłała uśmiechy oraz buziaki zebranej na miejscu widowni. W pokazie wzięły udział również inne ambasadorki marki kosmetycznej, w tym Eva Longoria, Andie MacDowell, Jane Fonda, Viola Davis, Simone Ashley czy Cara Delevingne.

Wielkim finałem wydarzenia był występ Céline Dion. Gdy uwielbiana artystka śpiewała swój przebój "I'm Alive", gwiazdy pokazu ponownie wyszły na wybieg.

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