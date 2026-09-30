Raperka z Polski zrobiła furorę na Milan Fashion Week. Jej mroczna kreacja oczarowała fanów

Bambi uchodzi za jedną z najbardziej wyrazistych artystek na polskim rynku muzycznym. Sukcesy zawodowe przeplatają się u niej ze statusem gwiazdy, którą słuchacze cenią za hitowe utwory i ogromną charyzmę. Tym razem raperka postanowiła zwrócić na siebie uwagę w zupełnie inny sposób, pojawiając się w niecodziennym wydaniu na pokazie prestiżowego domu mody w sercu słonecznej Italii.

Bambi na Milan Fashion Week. Stylizacja raperki przyciąga wzrok

W swoich mediach społecznościowych 22-letnia wokalistka pochwaliła się kadrami ze światowej stolicy modowych trendów, gdzie wzięła udział w pokazie najnowszej kolekcji luksusowej marki Gucci w ramach Milan Fashion Week. Obecność na międzynarodowym wydarzeniu wymagała odpowiednio dopracowanego ubioru, co wywołało niemałe zaskoczenie wśród jej sympatyków. Gwiazda zrezygnowała z krzykliwych barw na rzecz mrocznej elegancji i zaprezentowała się w całkowicie czarnym, spójnym zestawie. Jej strój składał się z dopasowanego gorsetu na ramiączkach oraz spódnicy z odważnymi wycięciami, a całości dopełniał wyrazisty, ciemny makijaż i dobrane akcesoria.

Muzyczne początki Bambi. Kiedy premiera trzeciego albumu?

Obecna bywalczyni europejskich salonów rozwijała muzyczne pasje już od najmłodszych lat, czego dowodem był udział w telewizyjnym formacie „The Voice Kids”. Trafiła tam pod skrzydła Tomsona i Barona. Niedługo potem zaliczyła spektakularne wejście do świata hip-hopu, a jej pierwszy kawałek „IRL” z 2023 roku błyskawicznie pokrył się platyną dzięki doskonałym wynikom sprzedaży. W kolejnych miesiącach jej kariera nabrała zawrotnego tempa, co pozwoliło jej zdobyć tytuł najczęściej słuchanej raperki w Polsce. W sierpniu tego roku do sieci trafił singiel „Gorset”, który oficjalnie rozpoczął przedsprzedaż jej trzeciego krążka zatytułowanego „B”. Premiera zaplanowana jest już na 16 października.

Zobacz też: Przyszła synowa Steczkowskiej pokazała ciało. Ksenia w towarzystwie Marceli Leszczak i innych gwiazd wyciskała siódme poty na macie

Sonda Słuchasz polskiego rapu? Tak Nie Czasami