Przyszła synowa Steczkowskiej pokazała ciało. Ksenia w towarzystwie Marceli Leszczak i innych gwiazd wyciskała siódme poty na macie

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2026-09-30 13:55

Ksenia Ngo pojawiła się na kolejnym wydarzeniu z cyklu "Yogarte", organizowanym przez Karolinę Woźniak. Przyszła synowa Justyny Steczkowskiej postawiła na sportową stylizację, która podkreśliła jej sylwetkę. Na macie towarzyszyły jej m.in. Marcela Leszczak, Marta Krupa, Małgorzata Tomaszewska i Agnieszka Mrozińska. Gwiazdy zamieniły eleganckie kreacje na stroje do ćwiczeń i dały się wciągnąć w wyjątkową atmosferę wydarzenia.

Ksenia Ngo pokazała ciało. Przyszła synowa Justyny Steczkowskiej wskoczyła w kuse wdzianko

Ksenia Ngo, partnerka Leona Myszkowskiego, syna Justyny Steczkowskiej, gościła na kolejnym wydarzeniu z cyklu "Yogarte". Przyszła synowa piosenkarki pojawiła się w sportowej stylizacji, w której wyeksponowała brzuch i idealną sylwetkę. Postawiła na zestaw składający z się ze stanika i dopasowanych spodenek kolarek. Co ciekawe, na ściance pozowała w kozakach, a nie sportowych butach.

Ksenia nie była jednak jedyną znaną twarzą, która tego dnia pojawiła się na Yogarte.

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Marcela Leszczak i inne gwiazdy ruszyły na maty

W wydarzeniu wzięły udział także m.in. Marcela Leszczak, Michalina Zagórska, Marta Krupa, Małgorzata Tomaszewska, Julia Jakubowska, Agnieszka Mrozińska, Marta Surnik i Misheel Jargalsaikhan. Wszystkie panie miały okazję sprawdzić się podczas jogowych ćwiczeń.

Marcela Leszczak postawiła na wygodny sportowy zestaw i podobnie jak pozostałe uczestniczki nie zamierzała tylko przyglądać się zajęciom. Na zdjęciach widać gwiazdy podczas ćwiczeń, rozciągania i kolejnych pozycji jogi.

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Gwiazdy wyciskały siódme poty na macie

"Yogarte" to autorski cykl Karoliny Woźniak, który łączy jogę ze sztuką i efektowną oprawą wizualną. Uczestniczki ćwiczyły w otoczeniu kolorowych projekcji, dzięki czemu zwykła sesja jogi zamieniła się w nietypowe doświadczenie. Było rozciąganie, skupienie i sporo ruchu. Na macie pojawiły się zarówno aktorki, prezenterki, jak i influencerki. 

Po treningu przyszedł też czas na rozmowy i wspólne zdjęcia. Jedno jest pewne, na tym wydarzeniu gwiazdom nie zależało na tym, by wyglądać perfekcyjnie i wyłącznie pozować. Wskoczyły na maty i naprawdę wycisnęły z siebie siódme poty.

Zobacz w naszej galerii, jak gwiazdy prezentują się w sportowych strojach!

Gwiazdy na jodze
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