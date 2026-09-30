Prokurator zatrzymany na autostradzie A4. Miał niemal 1,5 promila!

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-09-30 12:50

Na podkarpackim odcinku autostrady A4 zatrzymano kierowcę za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. To zastępca prokuratora okręgowego w Opolu Henryk W. Do zatrzymania doszło we wtorek w nocy na pasie w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.

Radiowóz policyjny na sygnale w nocy. O zatrzymaniu pijanego prokuratora na autostradzie A4 przeczytasz na SE.
Autor: Policja - mat. prasowe/ Materiały prasowe

Informację  o zatrzymaniu prokuratora  na podkarpackim odcinku autostrady A4 przekazała Polska Agencja Prasowa, dla której informacje potwierdziła w środę (30 września) rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Przekazano, że pierwsze badanie alkomatem wykazało u prokuratora ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Drugie badanie, przeprowadzone kilkanaście minut później, wykazało niemal 1,5 promila.

Sprawę początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Przeworsku, jednak przejęła ją Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

–Teraz będziemy kierować wniosek o przekazanie postępowania do Prokuratury Krajowej do Wydziału Spraw Wewnętrznych – powiedziała Taciuch-Kurasiewicz.

W przypadku prokuratorów obowiązuje procedura uchylenia immunitetu, co stanowi warunek konieczny do formalnego przedstawienia zarzutów karnych.  Sprawa trafi do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej.

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