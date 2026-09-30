Alert RCB dla tych województw. Operuje lotnictwo wojskowe

Aktualizacja, godz. 7:45

- UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski- takie wiadomości wysłało RCB przed godziną 8.00.

Wcześniej pisaliśmy:

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało w środę 30 września alerty do osób przebywających na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

- UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów – brzmiał rozesłany SMS.

W województwie lubelskim alert otrzymały osoby w powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski

Natomiast na Podkarpaciu powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat.

- Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - czytamy w komunikacie na platformie X

Lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.