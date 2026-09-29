W Grzęsce pożegnali księdza, który całe życie służył innym. „Nasz Stasio już do nas nie wróci"

Martyna Urban
Martyna Urban
Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
Tomasz Widak
2026-09-29 18:59

W rodzinnej Grzęsce odbył się pogrzeb 67-letniego księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w wyniku ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Duchowny został pochowany w grobie swoich rodziców, w miejscowości, w której dorastał, przyjął chrzest i gdzie spędzał każdą wolną chwilę.

We wtorek, 29 września, w Grzęsce odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. Duchowny spoczął na miejscowym cmentarzu, w miejscowości, w której przyszedł na świat, przyjął sakrament chrztu i spędził swoje młodzieńcze lata. Zawsze chętnie tu wracał, by doglądać rodzinnego domu i systematycznie odwiedzać groby swoich najbliższych.

67-letni kapłan był ofiarą śmiertelną dramatycznych wydarzeń z 24 września, które rozegrały się na terenie opactwa w Jarosławiu. Sprawca, 31-letni Ihor M., ranił nożem łącznie pięć osób. Cztery z nich ocalały, natomiast obrażenia zadane księdzu Stanisławowi okazały się na tyle poważne, że doprowadziły do jego śmierci.

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Pogrzeb w Grzęsce. Ksiądz Stanisław Zbojnowicz wrócił tam, gdzie wszystko się zaczęło

Uroczystości w Grzęsce miały bardzo osobisty charakter. Wybór tego miejsca na pochówek był podyktowany silnymi więziami łączącymi zmarłego z jego rodzinnymi stronami.

– Tam, gdzie bywał bardzo często i za każdym razem, niemal każdego dnia – najpierw jechał na grób mamy i taty – mówił podczas mszy pogrzebowej duchowny.

Właśnie w tej niewielkiej miejscowości duchowny posiadał swoją posiadłość, do której często wracał. Z pasją dbał o przydomowy ogród, zajmował się drzewami owocowymi i uprawą warzyw. Swoimi plonami z radością obdarowywał znajomych, często gościł ich również na wspólnych spotkaniach przy herbacie.

Dla miejscowej społeczności był po prostu "księdzem Stasiem". Znali go wszyscy – jako życzliwego sąsiada i oddanego pasterza. Jego ostatnia podróż zakończyła się właśnie tutaj, wśród ludzi, którzy byli mu bliscy.

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W trakcie wygłoszonego kazania, nawiązano do początków jego drogi kapłańskiej.

– To tu ksiądz Stanisław otrzymał chrzest, tu wzrastał w łasce i wyruszył jako parafianin na realizację wewnętrznego głosu, który usłyszał, który mówił: „Pójdź za mną” – mówił duchowny.

Jego posługa kapłańska, trwająca 40 lat, była naznaczona całkowitym oddaniem drugiemu człowiekowi. We wtorek w uroczystościach pogrzebowych wzięły udział liczne delegacje, chcące oddać cześć zmarłemu. Ceremonia przebiegała w atmosferze modlitwy, zadumy i powszechnego żalu.

Wszyscy zgromadzeni mieli świadomość nieodwracalności losu człowieka, który niedawno sam stawał nad grobami rodziców, a teraz dzieli z nimi to samo miejsce spoczynku.

Podczas mszy przytoczono również symboliczny detal związany z tragicznymi wydarzeniami. Obok ciała zmarłego księdza odnaleziono klucz, którym zamykał tabernakulum.

– Ksiądz Stanisław musiał mieć ten klucz w ręce, kiedy został ugodzony. To bardzo poruszający i wymowny obraz. Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum – mówił duchowny podczas uroczystości.

Biret na trumnie ks. Zbojnowicza. Obok wstawki: portret zmarłego i wieniec od Prezydenta RP. Czytaj w SE.
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Padły także słowa:

– Ksiądz Stanisław miał klucz do ludzkich serc.

Ten symboliczny wizerunek księdza trzymającego klucz wyryje się głęboko w pamięci wszystkich obecnych na pożegnaniu.

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Atak w Jarosławiu. Zginęła jedna osoba

Tragiczny incydent miał miejsce w czwartek, 24 września, w pobliżu klasztoru w Jarosławiu. Obywatel Ukrainy, 31-letni Ihor M., zaatakował z użyciem niebezpiecznego narzędzia pięciu przechodniów – w tym czterech mężczyzn i kobietę. Ksiądz Stanisław Zbojnowicz odniósł najpoważniejsze obrażenia, których nie udało się wyleczyć, w wyniku czego zmarł.

Reszta ofiar ataku przeżyła. Ksiądz Adrian, który również ucierpiał w tym zdarzeniu, po wyjściu ze szpitala apelował do wiernych o wybaczenie napastnikowi.

Napastnik został ujęty i przebywa w areszcie. Z informacji udostępnionych przez prokuraturę wynika, że na tym etapie śledztwa nie postawiono mu jeszcze zarzutów. Zgodnie z oceną psychiatrów mężczyzna boryka się z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi, co stanowi przeszkodę w podejmowaniu jakichkolwiek kroków prawnych z jego udziałem.

Ostatnia droga do rodzinnego grobu

Obrzędy pogrzebowe zainaugurowano w poniedziałek, 28 września, w opactwie w Jarosławiu. Następnego dnia ciało zmarłego księdza Stanisława przetransportowano do rodzinnej Grzęski.

Do miejscowości, która była mu tak bliska i w której regularnie bywał.

W to miejsce, z którym wiązały się jego rodzinne korzenie i gdzie spoczywają jego rodzice.

Do tej samej Grzęski, w której przyjął sakrament chrztu, rozpoczynając swoją duchową podróż.

Ksiądz Stanisław został złożony do rodzinnego grobu. Lokalna społeczność w Grzęsce godnie pożegnała duszpasterza, który przez lata z sentymentem wracał do swoich korzeni. Ta podróż do rodzinnej wsi była jego ostatnią.

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