„Ksiądz Stanisław miał klucz do ludzkich serc". Spoczął w symbolicznym miejscu

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
2026-09-29 14:40

W Grzęsce odbył się pogrzeb księdza Stanisława Zbojnowicza. Podczas uroczystości nie zabrakło wzruszających słów i wspomnień. Uroczystości odbyły się w symbolicznym dla księdza Stanisława miejscu – Grzęsce, z której pochodził, gdzie został ochrzczony, a także gdzie niemal codziennie bywał na grobie rodziców.

Ksiądz Stanisław został zabity w czwartek 24 września podczas ataku nożownika, 31-letniego Ihora M. z Ukrainy. Mężczyzna ranił jeszcze cztery osoby.

 Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się bowiem w poniedziałek, 28 września w jarosławskim opactwie, ale pogrzeb księdza odbył się we wtorek 29 września w Grzęsce. To właśnie do rodzinnej miejscowości przyjeżdżał niemal codziennie, a swoje wizyty zaczynał od odwiedzin na cmentarzu. To właśnie tam spoczął.

- Tam gdzie bywał bardzo często i za każdym razem, niemal każdego dnia – najpierw jechał na grób mamy i taty - mówił duchowny na mszy pogrzebowej.

W Grzęsce ksiądz Stanisław miał swój dom, który wyremontował i do którego chętnie wracał. Zajmował się ogrodem, pielęgnował sad, uprawiał warzywa. Plonami chętnie dzielił się z innymi, a sąsiadów zapraszał na herbatę. To właśnie w Grzęsce został ochrzczony.

- To tu ksiądz Stanisław otrzymał chrzest, tu wzrastał w łasce i wyruszył jako parafianin na realizację wewnętrznego głosu, który usłyszał, który mówił „Pójdź za mną” - mówił ksiądz podczas homilii. 

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Wzruszające słowa o księdzu Stanisławie

Podczas pogrzebu nie obyło się bez wzruszających słów. Ksiądz przypomniał również, że na miejscu zbrodni znaleziono klucz do tabernakulum.– Ksiądz Stanisław musiał mieć ten klucz w ręce, kiedy został ugodzony. To bardzo poruszający i wymowny obraz. Ksiądz Stanisław do końca swojego życia okazał się strażnikiem serca kościoła, jakim jest tabernakulum – powiedział.

„Ksiądz Stanisław miał klucz do ludzkich serc" – można było usłyszeć.

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Atak nożownika

Do dramatu, który wstrząsnął całą Polską doszło w  czwartek, 24 września. Obywatel Ukrainy, 31-letni Ihor M. ranił łącznie pięć osób w jarosławskim opactwie. Niestety, obrażenia 67-letniego księdza Stanisława Zbojnowicza okazały się śmiertelne.  Ksiądz Adrian, który został wypisany ze szpitala, to on wygłosił podczas homilii poruszający apel o wybaczenie dla zabójcy.

Mężczyzna podejrzewany o ten bestialski czyn został natychmiast zatrzymany i trafił do aresztu tymczasowego na trzy miesiące. Na chwilę obecną śledczy nie zdecydowali się na postawienie mu formalnych zarzutów. Wynika to z faktu, że według opinii powołanych biegłych, sprawca cierpi na ostre zaburzenia psychotyczne.

Trumna ks. Stanisława Zbojnowicza ze zdjęciem zmarłego i fioletową stułą. O pogrzebie w Grzęsce przeczytasz na SE.
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