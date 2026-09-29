Dlaczego metro nie jeździ? Zamknięto kilka stacji. Poważne utrudnienia dla pasażerów

M2 kursuje tylko na odcinkach Bemowo - Rondo ONZ oraz Dw. Wileński - Bródno.

Utrudnienia są związane ze zdarzeniem na stacji Świętokrzyska.

Trwa uruchamianie autobusowej linii zastępczej „Za Metro”.

Aktualizacja: - Utrudnienia już się zakończyły. Około 10 minut temu przywróciliśmy normalne kursowanie pociągów. Na stacji Świętokrzyska jeden z pasażerów potrzebował pomocy medycznej. Na miejsce przyjechało pogotowie, a pasażer został zabrany przez ratowników - przekazał Andrzej Rejnson z Biura Prasowego Metra Warszawskiego.

- Ruch pasażerski został już przywrócony. W pociągu metra jeden z pasażerów dostał ataku padaczki. Na miejscu pomocy udzielił mu ratownik medyczny, a policjanci wspierali działania ratunkowe. Ostatecznie mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Wszystko zakończyło się dobrze - przekazał mł. asp. Sebastian Pawlak.

Dlaczego metro nie jeździ? Utrudnienia na M2

Pasażerowie drugiej linii metra nie przejadą obecnie całą trasą. Po zdarzeniu na stacji Świętokrzyska pociągi M2 kursują w dwóch niezależnych częściach. Składy jeżdżą między Bemowem a Rondem ONZ oraz między Dworcem Wileńskim a Bródnem.

„Za Metro” dla pasażerów

Trwa uruchamianie autobusowej linii „Za Metro”, która ma zapewnić komunikację na nieobsługiwanym przez pociągi odcinku. Pasażerowie powinni przygotować się na utrudnienia i śledzić bieżące komunikaty dotyczące kursowania linii M2.

Trwa uruchamianie autobusowej linii Za Metro na trasie: Dw. Wileński 01 – Targowa – Sokola – (powrót: Sokola – Zamoyskiego – Jagiellońska – Al. Solidarności – Targowa) – Most Świętokrzyski – Zajęcza (powrót: Tamka) – Topiel – Tamka – Kopernika – Świętokrzyska – Rondo ONZ 05.