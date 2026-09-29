Prace na kluczowej ulicy warszawskiej Pragi ruszyły na nowo po tym, co znaleziono pod ziemią

Metamorfoza Okrzei w ramach Nowego Centrum Warszawy

Przebudowa odcinka między Wybrzeżem Szczecińskim a ulicą Jagiellońską to istotny element projektu Nowe Centrum Warszawy. Po zakończeniu prac ulica Okrzei zmieni się nie do poznania. Projekt zakłada powstanie szerokich deptaków, nowej małej architektury oraz dwukierunkowej drogi dla rowerów. Co ważne, ruch samochodowy i autobusowy zostanie utrzymany, ale ulica pozostanie jednokierunkowa z jednym pasem ruchu dla autobusów i aut osobowych.

Archeolodzy na placu budowy i wyjątkowe odkrycie

Prace budowlane na Pradze przyniosły niezwykłe odkrycie historyczne. Na odcinku między ulicami Sierakowskiego a Wrzesińską robotnicy natrafili na ludzkie szczątki, które okazały się pozostałościami po dawnym przykościelnym cmentarzu mieszkańców Pragi i Skaryszewa. W związku z tym roboty w tym miejscu musiały zostać czasowo wstrzymane. Po zakończeniu badań archeologicznych, na początku września, szczątki zostały uroczyście pochowane, co pozwoliło budowlańcom na wznowienie prac na całym odcinku.

Co już udało się zrobić na praskiej ulicy?

W ostatnim miesiącu robotnicy skupili się na intensywnych pracach po północnej stronie ulicy, gdzie docelowo znajdzie się cała infrastruktura dla cyklistów. Oto najważniejsze zmiany, które można już zauważyć na Okrzei:

wykonano chodnik wraz z kamiennymi obrzeżami na odcinku od Wybrzeża Szczecińskiego do budynków o numerach od 3 do 5,

przygotowano konstrukcję pod nową dwukierunkową drogę dla rowerów , która ułatwi dojazd od strony mostu,

, która ułatwi dojazd od strony mostu, na skrzyżowaniu ulicy Panieńskiej z Okrzei oraz przy budynku Okrzei 3 ułożono charakterystyczną nawierzchnię z płyt typu karo, gdzie staną meble miejskie,

wyznaczono nowe tereny zielone i przygotowano miejsce postojowe na wysokości budynku Okrzei 3.

Współpraca drogowców z wodociągowcami

Sukcesywne otwieranie kolejnych frontów robót jest możliwe dzięki koordynacji działań z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji, które prowadzi tam remont sieci wodociągowej. Tam, gdzie wodociągowcy zakończyli już swoje działania w pierwszej połowie września, drogowcy od razu układają nawierzchnię chodników, instalują podziemne systemy antykompresyjne dla drzew chroniące korzenie przed naciskiem oraz montują docelowe oświetlenie. W najbliższych tygodniach, po zwolnieniu terenu na ulicy Sierakowskiego, ruszy budowa konstrukcji drogi na tamtejszym wlocie.

Praga i Śródmieście połączone nową wizją

Modernizacja ulicy Okrzei to dopiero początek większych zmian po praskiej stronie Wisły. W planach jest realizacja projektu Nowe ulice Starej Pragi, który przyniesie rewitalizację placów, ulic i zieleńców w sercu tej dzielnicy. Przemiany obejmą również drugą stronę rzeki, gdzie przebudowana zostanie ulica Karowa wraz z zabytkowym wiaduktem imienia Stanisława Markiewicza. Dzięki nowym schodom i windzie warszawiacy zyskają komfortowe połączenie Traktu Królewskiego z Wisłą i Starą Pragą.