Uczeń zaatakował nożem w szkole. Jedna osoba nie żyje!

Szkoła podstawowa w Staszkov na Słowacji stała się miejscem przerażającego ataku, gdy uczeń rzucił się z nożem na koleżankę.

W heroicznej obronie zaatakowanej uczennicy stanęły dwie nauczycielki; niestety, jedna z nich straciła życie, a druga została ranna.

Uczennica walczy o życie w stanie krytycznym. Poznaj wstrząsające szczegóły tej tragedii i dowiedz się, co doprowadziło do ataku.

PILNE! Uczeń rzucił się z nożem na koleżankę. Zabił jedną osobę

Serwis powołuje się na informacje od policji. Wynika z nich, że we wtorek, 29 września w szkole podstawowej w miejscowości Staszkov na północy Słowacji doszło do ataku nożownika. Sprawcą jest jeden z uczniów, który z nożem rzucił się na koleżankę. W jej obronie stanęły dwie nauczycielki. Jedna z nich nie żyje. Zaatakowana uczennica jest natomiast w stanie krytycznym.

Uczennica jest w stanie krytycznym

Do ataku doszło około godz. 9. Nauczycielka, która zmarła wskutek zadanych ran, miała 61 lat. Ranna uczennica oraz 44-letnia nauczycielka, która została ugodzona w klatkę piersiową, zostały przetransportowane do szpitala. Policja informuje, ze sytuacja jest pod kontrolą.

AKTUALIZACJA

Już teraz wiadomo, że napastnik to uczeń ósmej klasy. "Możemy potwierdzić, że wysłaliśmy na miejsce zdarzenia dwie karetki pogotowia i dwa śmigłowce ratunkowe. Interwencja jest w toku" – potwierdziła dla serwisu Noviny.sk Petra Klimešová, rzeczniczka Centrum Operacyjnego Ratownictwa Medycznego. "Słyszeliśmy tylko krzyki dzieci. Były przestraszone" - mówią mieszkańcy miejscowości. "Przyjechały karetki, śmigłowce strażackie, ekipy ratunkowe i mnóstwo ludzi. Rodzice przyjeżdżali tu po swoje dzieci. To straszne". Nikt z nich nie może uwierzyć, że coś takiego mogło się wydarzyć - opisuje portal. Według stacji telewizyjnej TV JOJ, uczeń był wychowywany przez dziadków.