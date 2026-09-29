Kolejny cios dla Brada Pitta. Kolejne dziecko podjęło decyzję!

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta usunęła nazwisko ojca. Zahara jest trzecim ich dzieckiem, które to zrobiło

Kolejne dziecko Angeliny Jolie i Brada Pitta oficjalnie rezygnuje z nazwiska ojca – podaje „Daily Mail”. Zmianę zatwierdził sąd w Los Angeles. Z dokumentów wynika, że wobec wniosku 21-latki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. W efekcie jej nazwisko zostało prawnie zmienione na Zahara Marley Jolie.

Zahara już wcześniej nie posługiwała się publicznie nazwiskiem Pitt. Tak przedstawiała się między innymi podczas ukończenia Spelman College w Atlancie. Wcześniej użyła tego samego nazwiska także podczas przyjęcia do studenckiego stowarzyszenia Alpha Kappa Alpha.

Vivienne również rozpoczęła procedurę zmiany nazwiska, rozprawa ma się odbyć 2 listopada

To kolejna taka decyzja w rodzinie. W 2024 roku z nazwiska ojca zrezygnowała Shiloh, a we wrześniu tego roku podobny krok formalnie wykonał Maddox. Vivienne również rozpoczęła procedurę zmiany nazwiska, a rozprawę w jej sprawie zaplanowano na 2 listopada.

Źródło związane z Bradem Pittem powiedziało „Daily Mail”, że aktor jest całą sytuacją „zdenerwowany” i postrzega ją jako kolejny element konfliktu wokół jego relacji z dziećmi. Osoba z otoczenia Angeliny Jolie odrzuciła jednak takie sugestie i podkreśliła, że decyzja Zahary zapadła już wcześniej, a teraz zakończono jedynie formalną procedurę sądową.

Od lat między byłymi małżonkami trwa ostry spór. Pitt zaprzecza oskarżeniom dotyczącym przemocy

Angelina Jolie i Brad Pitt rozstali się w 2016 roku, a ich rozwód został ostatecznie sfinalizowany w grudniu 2024 roku. Mają sześcioro dzieci: Maddoxa, Zaharę, Shiloh, Paxa oraz bliźnięta Knoxa i Vivienne.

„Daily Mail” przypomina, że od lat między byłymi małżonkami trwa poważny konflikt. Pitt zaprzeczał oskarżeniom dotyczącym przemocy i nie postawiono mu żadnych zarzutów karnych. Choć rozwód został już zakończony, podziały w rodzinie nadal są widoczne, a kolejne dzieci rezygnują z używania jego nazwiska.

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