Co powiedział papież Europie? "Zbrojenia nie są rozwiązaniem"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-09-29 11:50

Papież Leon XIV podczas wizyty w Metzu we Francji mówił o wojnie, pokoju i przyszłości Europy. Ostrzegł przed przekonaniem, że odpowiedzią na obecne zagrożenia jest dalsze zwiększanie zbrojeń. Podkreślił też, że relacje między ludźmi i państwami „stają się coraz bardziej barbarzyńskie”, a Europa powinna wrócić do dialogu i negocjacji.

Papież Leon XIV: trzeba wystrzegać się złudzenia, że ponowne zbrojenie jest rozwiązaniem

Leon XIV przemawiał w poniedziałek w Metzu podczas spotkania pod hasłem „U korzeni Europy — dla pokoju i jedności”. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Luksemburga i Monako oraz były przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Papież wiele miejsca poświęcił wojnie i bezpieczeństwu. Nawiązując do wojny na Ukrainie, powiedział: „Niestety wojna ponownie pojawiła się także w Europie: nowa niepotrzebna rzeź, która każdego dnia pochłania niezliczone ofiary wśród ludności cywilnej”. Zdaniem Leona XIV odpowiedzią na konflikt powinny być przede wszystkim rozmowy. „Potrzeba cierpliwego dialogu, odwagi w podejmowaniu negocjacji oraz gotowości do rezygnacji z niektórych stanowisk w imię nadrzędnego dobra, jakim jest pokój” — mówił papież. Najmocniej zabrzmiały jednak jego słowa o zbrojeniach. „Trzeba wystrzegać się złudzenia, że rozwiązaniem jest ponowne zbrojenie” — powiedział.

"Dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój"

Leon XIV pytał też, czy państwa rzeczywiście robią wszystko, by zapobiegać kolejnym konfliktom. „Dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój na świecie, czy też jedynie próbujemy tamować krwotok wojny i coraz lepiej przygotowywać się do kolejnych konfliktów, które, jak zakładamy, mają jeszcze nadejść” — ocenił. Papież mówił również, że dziś „relacje ludzkie, a także między państwami, stają się coraz bardziej barbarzyńskie”. Dodał, że „lekceważy się wartość danego słowa, a wręcz chlubi kłamstwem i podstępem”. Na zakończenie zwrócił się do młodych Europejczyków. „Miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju” — zaapelował.

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