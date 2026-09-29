Co powiedział papież Europie? "Zbrojenia nie są rozwiązaniem"

Papież Leon XIV: trzeba wystrzegać się złudzenia, że ponowne zbrojenie jest rozwiązaniem

Leon XIV przemawiał w poniedziałek w Metzu podczas spotkania pod hasłem „U korzeni Europy — dla pokoju i jedności”. W wydarzeniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele Luksemburga i Monako oraz były przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Papież wiele miejsca poświęcił wojnie i bezpieczeństwu. Nawiązując do wojny na Ukrainie, powiedział: „Niestety wojna ponownie pojawiła się także w Europie: nowa niepotrzebna rzeź, która każdego dnia pochłania niezliczone ofiary wśród ludności cywilnej”. Zdaniem Leona XIV odpowiedzią na konflikt powinny być przede wszystkim rozmowy. „Potrzeba cierpliwego dialogu, odwagi w podejmowaniu negocjacji oraz gotowości do rezygnacji z niektórych stanowisk w imię nadrzędnego dobra, jakim jest pokój” — mówił papież. Najmocniej zabrzmiały jednak jego słowa o zbrojeniach. „Trzeba wystrzegać się złudzenia, że rozwiązaniem jest ponowne zbrojenie” — powiedział.

"Dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój"

Leon XIV pytał też, czy państwa rzeczywiście robią wszystko, by zapobiegać kolejnym konfliktom. „Dzisiaj musimy zapytać samych siebie, czy rzeczywiście podejmujemy twórcze wysiłki, aby budować pokój na świecie, czy też jedynie próbujemy tamować krwotok wojny i coraz lepiej przygotowywać się do kolejnych konfliktów, które, jak zakładamy, mają jeszcze nadejść” — ocenił. Papież mówił również, że dziś „relacje ludzkie, a także między państwami, stają się coraz bardziej barbarzyńskie”. Dodał, że „lekceważy się wartość danego słowa, a wręcz chlubi kłamstwem i podstępem”. Na zakończenie zwrócił się do młodych Europejczyków. „Miejcie odwagę odpowiedzialnie podejmować misję budowania pokoju” — zaapelował.

Sonda Czy Europa powinna znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia i wspólną obronę? Tak – bezpieczeństwo powinno być absolutnym priorytetem Tak, ale z zachowaniem kontroli wydatków Nie – większe zbrojenia nie zwiększą bezpieczeństwa Trudno powiedzieć

Highlights from Pope Leo's last day in France, in which he held an interreligious meeting, participated in a conference on the 'Roots of Europe', and celebrated Mass at the Cathedral of Saint Stephen, before taking off for Rome. pic.twitter.com/4mSz1LYmqq— Vatican News (@VaticanNews) September 28, 2026

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