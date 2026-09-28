Seks na ulicy w centrum Warszawy? Szokujące nagranie obiegło internet. Zobaczcie filmik

Szokujące sceny przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic

Film opublikował w internecie Przemysław J. Binkowski. Jak opisał, materiał został mu nadesłany. Według jego relacji na nagraniu widać czarnoskórego mężczyznę i zaniedbaną kobietę. Kobieta jest pochylona przy dużych donicach ustawionych na chodniku, a mężczyzna stoi tuż za nią. Ich ruchy nie pozostawiają większych wątpliwości, czym są zajęci.

Wszystko rozgrywa się w pełnym świetle, przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w centrum Warszawy. Obok przejeżdżają samochody, a scena jest dobrze widoczna z jezdni.

Nagranie wykonał kierowca, który przejeżdżał obok. Nie zatrzymał się na miejscu i nie zna dalszych losów pary.

Policja zajęła się sprawą

O nagranie zapytaliśmy funkcjonariuszy ze śródmiejskiej komendy. Policjanci podkreślają, że na podstawie samego filmu nie stwierdzili przestępstwa. Sprawa jednak nie została zignorowana.

– Prowadzimy działania w sprawie nieobyczajnego zachowania. Jest to wykroczenie – przekazali nam policjanci z KRP I Warszawa Śródmieście.