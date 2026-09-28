Kamila Urzędowska niczym laleczka na premierze "Lalki". Mnóstwo gwiazd, co za stylizacje! Mamy zdjęcia

Premiera "Lalki" na bogato. Ile gwiazd!

Wszyscy fani "Lalki" czekali na to od dawna. Niedługo po tym, jak na Netfliksie zadebiutowała serialowa ekranizacja dzieła Bolesława Prusa, odbyła się wielka premiera filmu na podstawie szkolnej lektury. 28 września w Teatrze Wielkim w Warszawie pokazano produkcję Macieja Kawalskiego. Czerwony dywan zaroił się od największych nazwisk rodzimego kina, a oprawa wydarzenia nawiązywała do XIX-wiecznego świata Bolesława Prusa - podobnie jak stylizacje niektórych gwiazd.

Na premierze pojawili się niemal wszyscy najważniejsi aktorzy produkcji. Fotoreporterom pozowali m.in. Marcin Dorociński, Kamila Urzędowska, Marek Kondrat, Andrzej Seweryn, Agata Kulesza, Maria Dębska, Borys Szyc, Maja Ostaszewska, Karolina Gruszka, Andrzej Chyra czy Cezary Żak. Nie zabrakło także Mateusza Damięckiego. Gwiazd było znacznie więcej!

Zobacz także: Olbrychski miażdży nową "Lalkę" Netfliksa! "To nie jest dobry film, a mógł być"

Urzędowska skradła show

Uwagę wszystkich skradła Kamila Urzędowska, czyli filmowa Izabela Łęcka. Aktorka postawiła na kreację Roberta Czerwika. Niezwykła, bardzo teatralna forma sukni przyciągała wzrok i mocno wyróżniała się na tle klasycznych stylizacji. Projektant podkreślał, że kreacja powstała z materiałów upcyklingowych. Spódnica przypominała udrapowaną suknię sprzed wieków, ale znacznie krótszą. Do niej dodano nieco ciemniejszy, "zgrzebny" gorset. Nowoczesnym akcentem nieco nawiązującym do retro były sznurowane kozaki z bardzo wysokimi cholewkami.

Na przepiękną, jasną kreację nawiązującą do stylu tych z "Lalki" zdecydowała się Maria Dębska, na nowocześniejsze formy postawiły Małgorzata Rozenek czy Maja Ostaszewska. Weronika Rosati pokazała się w sukience w kwiaty, a Karolina Gruszka wybrała bardzo wyrazisty róż, którego nie dało się przeoczyć. Martyna Wojciechowska pokazała się w czarnym garniturze, bardzo prostym, minimalistycznym. Ale jej promienny uśmiech i młodzieńcza twarz i tak zwracały uwagę.

Zobacz także: Przyłapaliśmy damy z nowej "Lalki". Na planie nie brakuje zaskakujących postaci, a Janda zachwyca w charakteryzacji

Panowie również nie zawiedli. Marek Kondrat, który po latach wraca na wielki ekran, wystąpił w klasycznym czarnym smokingu, białej koszuli i muszce. Obok niego stanął Marcin Dorociński, również w eleganckim wieczorowym stroju. Z kolei Mateusz Damięcki wybrał trzyczęściowy garnitur w głębokim odcieniu granatu, z kamizelką, muchą, jasną poszetką i błyszczącymi sztybletami.

Wzrok przyciągały znane duety - Marek Kondrat przyszedł z żoną Antoniną Turnau, a Grzegorz Turnau pozował do zdjęć z córką... tą samą Antonią. Był też Dawid Ogrodnik, który przyjechał z żoną Pauliną Bernatek-Ogrodnik.

Film "Lalka" trafi do kin 30 września.

Zobacz także: Sandra Drzymalska jak kameleon. Była Villas i Łęcką, a prywatnie wygląda jeszcze inaczej. Zobaczcie sami!

Zobacz więcej zdjęć. Nowe ujęcia z "Lalki" Netfliksa. Co za stroje!

Filmowa "Lalka" mogła być serialem? Producent ujawnia zaskakujące kulisy.

21

Zobacz więcej zdjęć. Kamila Urzędowska niczym laleczka na premierze "Lalki". Mnóstwo gwiazd!

59