Izabela Janachowska jak królowa w peniuarze! Pokazała pokój swojego nienarodzonego synka

Izabela Janachowska odlicza dni do narodzin. Wyprawiła bajkowe baby shower
Izabela Janachowska już za chwilę po raz drugi zostanie mamą. Prezenterka i jej mąż, Krzysztof Jabłoński, oczekują narodzin kolejnego syna. Przyszła mama nie ukrywa, że to dla niej czas pełen radości i chętnie pokazuje fanom kolejne etapy przygotowań do wielkiego dnia. Była tancerka ciążę ogłosiła w maju tego roku, a jej mąż dowiedział się o niej zaledwie miesiąc wcześniej, gdy Izabela była w czwartym miesiącu. To oznacza jedno - poród zbliża się nieubłaganie. Gwiazda celebruje więc każdą chwilę ostatniego, dziewiątego miesiąca ciąży. W sieci pokazuje, jak... zajada się słodyczami.
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W maju Iza zamieściła nagranie z rodzinnymi kadrami i zdjęciami USG. Napisała: "Czekamy na ciebie". Od tamtej pory minęło już blisko 5 miesięcy. Niedawno przyszedł czas na prawdziwie bajkowe baby shower. We wrześniu Janachowska pokazała nagranie z przyjęcia, na którym pojawiły się jej bliskie osoby, w tym Marcelina Zawadzka (do której trafiła pieluszka rzucana przez ciężarną niczym bukiet przez pannę młodą!). Nie zabrakło efektownych dekoracji, wykwintnych przekąsek i oczywiście stylizacji godnej gwiazdy. Iza postawiła na błękitną, tiulową suknię, która przypominała królewski peniuar.
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Janachowska pokazała pokój dla młodszego synka
Niedługo później zaprezentowała pokój dla drugiego syna. Wnętrze utrzymane jest w spokojnej, eleganckiej kolorystyce - królują biel i odcienie bardzo jasnego błękitu. Widać łóżeczko ozdobione dekoracjami oraz regał z koszykami na dziecięce akcesoria. Gwiazda zdradziła, że właśnie takie połączenie kolorów wymarzyła sobie od początku: miało być delikatnie i spokojnie, ale z chłopięcymi akcentami.
A oto pokój, który czeka na naszego synka. Od początku wymarzyłam sobie, żeby połączyć w nim odcienie niebieskiego i bieli - tak, żeby całość była delikatna i spokojna, ale jednocześnie miała kilka typowo chłopięcych akcentów - czytamy w sieci.
Co ciekawe, przy urządzaniu pokoju Janachowska skorzystała z pomocy tej samej ekipy, która przygotowywała kilka lat temu pokój dla jej starszego syna. Christopher Alexander w maju skończył 7 lat. Na pewno z niecierpliwością czeka na młodszego brata.
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