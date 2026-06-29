12 lat razem i wciąż zakochani! Izabela Janachowska z mężem-milionerem na zdjęciu sprzed 11 lat. Piękna młoda para!

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński12 lat po ślubie

Izabela Janachowska i Krzysztof Jabłoński właśnie świętowali 12. rocznicę ślubu, czyli tzw. jedwabne gody zwane też lnianymi lub płóciennymi. Z tej okazji ekspertka ślubna i gwiazda telewizji, a także tancerka opublikowała w mediach społecznościowych wzruszający wpis, w którym podziękowała mężowi za wspólne lata. Dodała też sentymentalne zdjęcie z ich pierwszej rocznicy. Ależ była z nich wtedy młoda para! Teraz ta dwójka ma za sobą kilkanaście lat stażu, wspólnie wychowuje syna i czeka na drugie dziecko.

Dziś świętujemy 12. rocznicę ślubu. To zdjęcie powstało podczas naszej pierwszej. Patrząc na nie po latach, czuję przede wszystkim wdzięczność. Za Ciebie. Za nas. Za wszystkie wspólne chwile i za życie, które od tylu lat tworzymy razem - napisała w sieci wzruszona Izabela.

Jak się poznali?

Ich historia zaczęła się w 2012 roku. Choć od początku wzbudzała ogromne emocje z powodu 27-letniej różnicy wieku, zakochani nie przejmowali się komentarzami. Dwa lata po pierwszej randce przysięgli sobie miłość i wierność, a ich bajkowy ślub odbił się szerokim echem w mediach.

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Dziś zgodnie przyznają, że była to jedna z najlepszych decyzji w ich życiu. Janachowska wielokrotnie podkreślała, że mąż jest dla niej nie tylko partnerem, ale również największym wsparciem. To właśnie dzięki niemu mogła rozwijać swoją karierę telewizyjną i biznesową. Krzysztof Jabłoński, odnoszący sukcesy przedsiębiorca, od lat stoi z dala od medialnego zgiełku, ale niezmiennie kibicuje żonie we wszystkich projektach.

Drugie dziecko w drodze

Zakochani wspierają się zawodowo, ale przede wszystkim w życiu prywatnym. Oboje marzyli o większej rodzinie i to marzenie się spełnia. Izabela i Krzysztof już wkrótce ponownie zostaną rodzicami. Gwiazda w maju ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka, publikując w mediach społecznościowych wzruszające nagranie, które natychmiast wywołało lawinę gratulacji. Niedługo później Iza pochwaliła się wizytą u lekarza, na którą... zabrała syna.

Dla Janachowskiej i Jabłońskiego nienarodzona jeszcze pociecha będzie drugim wspólnym dzieckiem. Para wychowuje już Christophera Alexandra, który przyszedł na świat w 2019 roku. Prezenterka w wywiadach przyznawała, że chciałaby, aby chłopiec miał rodzeństwo, choć pogodzenie intensywnej pracy zawodowej z życiem rodzinnym nie zawsze było łatwe.

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