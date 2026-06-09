Izabela Janachowska promienieje w ciąży. Jest "baby glow", ale gdzie brzuszek? To już 6. miesiąc!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-06-09 12:42

Izabela Janachowska spodziewa się swojego drugiego dziecka i promienieje! Jak sama przyznała w nowym instagramowym wpisie, widzi "baby glow", a więc ciążowy blask. I faktycznie, gwiazda wygląda doskonale. Co ciekawe, choć jej ciąża jest już dość zaawansowana, brzuszka niemal nie widać, a Janachowska może pochwalić się smukłą sylwetką. Jak ona to robi?

Janachowska znów zostanie mamą

Izabela Janachowska niedawno, bo w połowie maja, podzieliła się z fanami radosną nowiną i potwierdziła, że spodziewa się drugiego dziecka. Ekspertka ślubna, prezenterka i bizneswoman nie kryje szczęścia, a internauci od razu zasypali ją gratulacjami. Gwiazda ogłosiła ciążę za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wzruszające nagranie z udziałem męża, Krzysztofa Jabłońskiego, oraz zdjęcia USG wywołały prawdziwą lawinę komentarzy. Fani zgodnie podkreślali, że Janachowska wygląda promiennie i emanuje wyjątkową energią. Od tamtej pory minęło kilka tygodni, ale w kwestii pięknego wyglądu nic się nie zmieniło.

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Jak przyznała Janachowska, jej druga ciąża przebiega spokojnie, choć początki nie były łatwe. Prezenterka zdradziła, że na początku odczuwała zmęczenie i potrzebowała więcej odpoczynku. Dziś jednak cieszy się tym wyjątkowym czasem i z ogromną radością oczekuje narodzin kolejnego dziecka.

Gwiazda wyznała również, że przez pewien czas ukrywała ciążę przed mężem. O szczęśliwej nowinie powiedziała mu dopiero w czwartym miesiącu, przygotowując wyjątkową niespodziankę przy okazji Wielkanocy.

Mogę zaskoczyć troszeczkę, bo mój mąż dowiedział się dosyć późno o ciąży. Faktycznie w pierwszej ciąży mocno od samego początku przechodziliśmy przez to razem i on wiedział może nawet wcześniej ode mnie, bo zauważał te symptomy. Natomiast teraz długo go dosyć trzymałam w... nie chcę powiedzieć niepewności, ale w totalnej nieświadomości. Pomyślałam sobie, że chyba odczekam do takiego momentu, kiedy to wszystko będzie takie pewne, bezpieczne, że nie chciałam go wciągać w taką niepewną sytuację. Też mieliśmy różne problemy wcześniej z zajściem w ciążę. I tak sobie pomyślałam, że chyba go poinformuję, jak to będzie już takie pewne, sprawdzone i po prostu gotowe. No to będzie bardzo dziwne. Mój mąż dowiedział się w czwartym miesiącu. To był prezent wielkanocny. W Wielkanoc się dowiedział - mówiła Janachowska w "Pytaniu na śniadanie".

To był początek kwietnia, więc dwa miesiące później gwiazda jest już w 6. miesiącu ciąży! Ale jej figura niemal się nie zmieniła. Izabela zachwyca smukłą sylwetką.

Promienieje! Ale brzuszka jeszcze nie widać

Na instagramowym profilu Janachowskiej pojawiły się nowe zdjęcia i nagrania wykonane na hiszpańskiej wyspie, gdzie Izabela odpoczywa z ukochanym mężem u boku. To on robi jej zdjęcia i dba o to, by przyszła mama miała, co pokazać w sieci. Tancerka do nowych materiałów pozowała w jasnej, długiej spódnicy, lekkiej narzutce i kapeluszu. Spod delikatnej tkaniny widać było lekko zaokrąglony brzuszek. W przypadku Izabeli Janachowskiej na większe ciążowe krągłości pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać. ZOBACZCIE zdjęcia i wideo!

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