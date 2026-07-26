Quebonafide nie do poznania. Niesamowita metamorfoza aktora zaskoczyła tłum. Wygląda jak starzec!

Quebonafide na Łódź Summer Festival. Fani go nie poznali

Na Łódzkich Błoniach zakończyła się właśnie tegoroczna edycja festiwalu. Na scenie pojawiło się wielu cenionych artystów, w tym Pezet, Mata, Tede i Sean Paul. Największe emocje wzbudził jednak Quebonafide, który postanowił wcielić się w rolę starszego mężczyzny.

Artysta wmieszał się w festiwalowy tłum, a jego wygląd był tak przekonujący, że początkowo nikt nie zwrócił na niego uwagi. Raper miał na sobie klasyczny garnitur przypominający ubiór starszego nauczyciela, duże okulary w stylu lat 80. oraz siwą brodę i perukę, co całkowicie zmieniło jego wizerunek.

Dziadzionafide w Łodzi. Promocja nowych lodów

Zaskakujący wizerunek rapera nie był wynikiem podróży w czasie ani nieudanego eksperymentu, a zaplanowaną wcześniej akcją promocyjną. Pojawienie się artysty na Łódź Summer Festival miało związek z kampanią reklamową nowych produktów wprowadzonych na rynek.

Niedawno do sklepów sieci Żabka trafiły nowe lody Miss Ti o smaku bubble tea, co wymagało odpowiedniej oprawy marketingowej. Quebonafide, w przebraniu Dziadzionafide, w asyście ochroniarzy rozdawał słodycze festiwalowiczom. Kiedy publiczność zorientowała się, z kim ma do czynienia, akcja spotkała się z ogromnym entuzjazmem.

Mówią, żeby nie brać słodyczy od nieznajomych, ale ten starszy pan kogoś nam przypomina

Nie mogłam uwierzyć jak mnie mijał

Ja bym nie poznał że to jest Quebo

- pisali internauci, komentując całą sytuację.

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