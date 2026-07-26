Quebonafide nie do poznania. Niesamowita metamorfoza aktora zaskoczyła tłum. Wygląda jak starzec!

Kasia Kowalska
2026-07-26 21:10

Znany raper postanowił wkręcić publiczność podczas Łódź Summer Festival. Quebonafide wystąpił w przebraniu staruszka i przez dłuższą chwilę rozdawał fanom lody, pozostając nierozpoznanym. Co stało za tą wyjątkową metamorfozą?

Raper Quebonafide w przebraniu starszego pana w garniturze i okularach. O metamorfozie artysty przeczytasz na SE.
Autor: Radio Eska/ Instagram

Quebonafide na Łódź Summer Festival. Fani go nie poznali

Na Łódzkich Błoniach zakończyła się właśnie tegoroczna edycja festiwalu. Na scenie pojawiło się wielu cenionych artystów, w tym Pezet, Mata, Tede i Sean Paul. Największe emocje wzbudził jednak Quebonafide, który postanowił wcielić się w rolę starszego mężczyzny.

Artysta wmieszał się w festiwalowy tłum, a jego wygląd był tak przekonujący, że początkowo nikt nie zwrócił na niego uwagi. Raper miał na sobie klasyczny garnitur przypominający ubiór starszego nauczyciela, duże okulary w stylu lat 80. oraz siwą brodę i perukę, co całkowicie zmieniło jego wizerunek.

Dziadzionafide w Łodzi. Promocja nowych lodów

Zaskakujący wizerunek rapera nie był wynikiem podróży w czasie ani nieudanego eksperymentu, a zaplanowaną wcześniej akcją promocyjną. Pojawienie się artysty na Łódź Summer Festival miało związek z kampanią reklamową nowych produktów wprowadzonych na rynek.

Niedawno do sklepów sieci Żabka trafiły nowe lody Miss Ti o smaku bubble tea, co wymagało odpowiedniej oprawy marketingowej. Quebonafide, w przebraniu Dziadzionafide, w asyście ochroniarzy rozdawał słodycze festiwalowiczom. Kiedy publiczność zorientowała się, z kim ma do czynienia, akcja spotkała się z ogromnym entuzjazmem.

Mówią, żeby nie brać słodyczy od nieznajomych, ale ten starszy pan kogoś nam przypomina

Nie mogłam uwierzyć jak mnie mijał

Ja bym nie poznał że to jest Quebo

- pisali internauci, komentując całą sytuację.

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QUEBONAFIDE