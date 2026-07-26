Marta Chodorowska bez ubrań?! Klaudia z "Rancza" pochwaliła się gorącymi kadrami

Z planu "Rancza" prosto nad Bałtyk

Marta Chodorowska ma za sobą intensywny czas pracy. Aktorka wróciła na plan kultowego serialu "Ranczo", który po latach doczeka się nowych odcinków. Jesienią 2026 roku widzowie ponownie zobaczą ją w roli Klaudii Kozioł - córki Pawła Kozioła i bratanicy Piotra Kozioła, w których ponownie wciela się Cezary Żak.

Po pierwszych zdjęciach Marta Chodorowska postanowiła złapać oddech i wyjechała na Rugię - największą wyspę Niemiec. Od kilku dni pokazuje obserwatorom, jak wygląda jej urlop nad Bałtykiem.

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Najpierw bikini, teraz zdjęcie, które rozpala wyobraźnię

Jeszcze kilka dni temu Marta Chodorowska publikowała fotografie w bikini, ciesząc się jedynym słonecznym dniem podczas pobytu na Rugii.

Udało się! Wyszarpnęłam dziś lipcowi prawdopodobnie ten jeden słoneczny dzień na Rugii w ciągu całego mojego pobytu tutaj. Jutro wracam w bluzę i deszczak… Ale i tak jest pięknie!

- napisała na Instagramie serialowa Klaudia z "Rancza".

Teraz aktorka poszła o krok dalej. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie wykonane z takiej perspektywy, że można odnieść wrażenie, iż pozuje bez ubrań. Trudno stwierdzić, czy to efekt kadru i odpowiedniego ujęcia, czy rzeczywiście Marta Chodorowska jest nago. Fotografia szybko przyciągnęła uwagę fanów, którzy nie kryli zachwytu.

Fani nie szczędzą komplementów

Pod wakacyjnymi publikacjami Marty Chodorowskiej regularnie pojawiają się dziesiątki komentarzy. Internauci zachwycają się nie tylko malowniczymi widokami z Rugii, ale również samą aktorką.

Przepiękna zjawiskowa 😍😍❤️❤️❤️ cudowna bogini;

Piękne zdjęcie;

Boska naturalna kobieta😍😍😍;

Buszująca w trawie ❤️;

Zawsze w Tobie piękno i ogromna doza młodzieńczości;

- pisali fani w komentarzach.

Obejrzyjcie zdjęcia w naszej galerii.

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