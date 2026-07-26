Zwłoki przy brzegu Wisły. Policja sprawdza, co wydarzyło się w Łomiankach

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-07-26 12:35

Służby w Łomiankach postawiono w stan najwyższej gotowości po niepokojącym zgłoszeniu. Przechodnie zauważyli przy brzegu Wisły ciało mężczyzny. Kiedy na miejsce przyjechali strażacy i policja, stwierdzono zgon. Trwa wyjaśnianie, w jakich okolicznościach doszło do tragedii.

  • W Łomiankach natrafiono na zwłoki mężczyzny tuż przy brzegu Wisły.
  • Ciało znajdowało się po części w wodzie, a po części na kamienistym nabrzeżu.
  • Trwa policyjne dochodzenie. Pojawiają się przypuszczenia o nagłym zasłabnięciu.

Ciało na brzegu Wisły w Łomiankach

Zgłoszenie o nieruchomym mężczyźnie leżącym przy brzegu Wisły wpłynęło w godzinach popołudniowych. Po przyjeździe służb okazało się, że ciało znajduje się częściowo w wodzie, a częściowo na kamienistym brzegu. Ratownicy sprawdzili funkcje życiowe, jednak było już za późno. Lekarz potwierdził zgon mężczyzny.

Trwa policyjne śledztwo w Łomiankach

Miejsce tragicznego znaleziska odgrodzono policyjnymi taśmami na kilka godzin. Funkcjonariusze wraz z technikiem kryminalistyki dokładnie przeszukali teren. Zabezpieczono wszelkie ślady mogące pomóc w ustaleniu przyczyn śmierci.

Nie jest jasne, ile czasu zwłoki leżały przy rzece, ani co doprowadziło do zgonu. Jak przekazał Miejski Reporter, wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł nagle zasłabnąć, jednak ostateczną odpowiedź przyniesie dalsze śledztwo. Ciało zostało zabrane przez zakład pogrzebowy. Policja kontynuuje działania zmierzające do wyjaśnienia zagadkowej śmierci.

Źródło: Miejski Reporter

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