Józef Hulka nie żyje. Zmarł wybitny artysta ludowy z Żywiecczyzny

Józef Hulka zmarł w sobotni wieczór, 25 lipca. O śmierci cenionego twórcy poinformowały władze gminy Łękawica na Żywiecczyźnie, z którą był związany od urodzenia.

Był wybitnym rzeźbiarzem, cenionym artystą i człowiekiem, który na trwałe zapisał się w historii polskiej sztuki – podkreślili przedstawiciele lokalnych władz.

Zaledwie kilka miesięcy temu, z udziałem mieszkańców i środowiska kulturalnego, hucznie obchodzono setne urodziny Józefa Hulki. Uroczystość była okazją do wzruszających wspomnień i docenienia jego ogromnego wkładu w zachowanie dziedzictwa Żywiecczyzny, które od dekad uwieczniał w swoich pracach.

Stanisław Baczyński, radny sejmiku śląskiego i były wójt Łękawicy, określił zmarłego mianem „człowieka – instytucji kultury”.

Utalentowany rzeźbiarz, malarz, artysta ludowy. Skarbnica wiedzy o wsi, ludziach, zwyczajach i postawach społecznych. Sąsiad i przyjaciel w każdej postaci – napisał.

Józef Hulka tworzył rzeźby, szopki i obrazy na szkle

Artysta przyszedł na świat 28 lutego 1926 roku w Łękawicy. Z wykształcenia był stolarzem, ale jego powołaniem zawsze pozostawała działalność twórcza. Specjalizował się w rzeźbiarstwie w drewnie, najczęściej lipowym, olchowym i brzozowym. Wśród jego rzeźb przeważały motywy sakralne – postaci Chrystusa, Matki Boskiej, aniołów, a także sceny z Biblii.

Kolejnym obszarem jego działalności artystycznej było kultywowanie lokalnej obrzędowości. Józef Hulka tworzył unikalne maski, gwiazdy dla kolędników oraz szopki bożonarodzeniowe, mocno osadzone w tradycji regionu.

Ważną częścią jego twórczości było również malarstwo na szkle. Obrazy te przedstawiały nie tylko tematykę religijną, ale też codzienne życie i dawne zwyczaje mieszkańców ziemi żywieckiej.

Prace Józefa Hulki trafiły do renomowanych placówek, m.in. do Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach, a także do zbiorów zagranicznych.

Józef Hulka i jego 75 lat współpracy z muzeum w Żywcu

Ponad siedemdziesiąt pięć lat trwała ścisła współpraca artysty z Muzeum Miejskim w Żywcu. Placówka w pożegnaniu zaznaczyła, że Józef Hulka był nie tylko niezwykłym twórcą, ale i wspaniałym człowiekiem do dyskusji.

- Odszedł od nas Mistrz, Przyjaciel i Niezwykły Człowiek – przekazali przedstawiciele muzeum.

W 1992 roku Józef Hulka i jego zmarła w 2009 roku żona Anna zostali uhonorowani Nagrodą im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”. Z kolei w marcu 2024 roku rzeźbiarz otrzymał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Spuścizna artystyczna Józefa Hulki pozostanie cennym dokumentem ukazującym kulturę i tradycję ziemi żywieckiej. Zrealizowane w drewnie i na szkle prace niezmiennie przywołują dawny, utrwalony z pasją, świat lokalnych wierzeń i obyczajów.

Surrealistyczne figury przyciągają wzrok: