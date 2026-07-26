Spadochroniarz spadł na pole obok domu. Skok zakończył się hospitalizacją

Spadochroniarz spadł na pole w rejonie lądowiska w Chrcynnie.

Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR, który zabrał poszkodowanego do szpitala.

Mężczyzna był przytomny, gdy udzielano mu pomocy, informuje Miejski Reporter.

Anna Wyszkoni ma nietypowe i drogie hobby. Skoki ze spadochronem to dla niej chleb powszedni

Niebezpieczne lądowanie

Wypadek wydarzył się w sobotę, 25 lipca, podczas wykonywania skoku spadochronowego. Z nieustalonych jeszcze przyczyn mężczyzna nie zakończył lotu na wyznaczonym lądowisku. Zamiast tego spadł na pole znajdujące się obok domu jednorodzinnego. Natychmiast zawiadomiono służby ratunkowe. Na miejsce skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Śmigłowiec zabrał rannego do szpitala

W akcji uczestniczyli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Dworze Mazowieckim oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku. Ratownicy udzielili poszkodowanemu pierwszej pomocy i przygotowali go do transportu. Po zabezpieczeniu został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do wypadku. Wyjaśniane są wszystkie okoliczności zdarzenia, w tym przebieg skoku i przyczyny niebezpiecznego lądowania.

Źródło: Miejski Reporter; se.pl