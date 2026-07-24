Nowe centrum handlowe na mapie Warszawy. Mieszkańcy Mokotowa zyskają wyjątkowe miejsce

Budowa Placu Wiślanego w Warszawie nabiera tempa

Na placu budowy nowej warszawskiej galerii handlowej praca wre. Inwestycja pod nazwą Plac Wiślany powstaje na terenie dynamicznie rozwijających się Siekierek w dzielnicy Mokotów. Obiekt będzie zlokalizowany u zbiegu Alei Polski Walczącej oraz ulicy Batalionu AK „Bałtyk”, w samym centrum nowo powstającego osiedla.

Przedstawiciele inwestora podkreślają, że dzięki dogodnej lokalizacji, galeria stanie się centralnym punktem zakupowo-usługowym dla okolicznych mieszkańców. Pozwoli to uniknąć uciążliwych dojazdów do bardziej oddalonych obiektów, takich jak Centrum Handlowe Panorama czy Sadyba Best Mall.

Dla wygody zmotoryzowanych klientów przewidziano podziemny parking, a łatwy dojazd zagwarantuje bliskie sąsiedztwo Trasy Siekierkowskiej. Osoby preferujące inne środki transportu znajdą przy wejściach przystanki autobusowe oraz stojaki na rowery.

Dodatkowym atutem inwestycji ma być zielony skwer parkowy zaplanowany tuż przy wejściu. Będzie to strefa relaksu na świeżym powietrzu, idealna do odpoczynku wśród zieleni.

Z kolei projektanci obiektu obiecują, że nowoczesna bryła budynku zapewni doskonałe doświetlenie wnętrz naturalnym światłem, a szerokie ciągi komunikacyjne zagwarantują pełen komfort podczas robienia zakupów.

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Lista sklepów w nowej galerii Plac Wiślany na Mokotowie

Proces wynajmu powierzchni w nowej galerii jest już bardzo zaawansowany. Z najnowszych informacji wynika, że w obiekcie powstanie ponad 30 lokali, w tym sklepy, punkty usługowe i restauracje. Klienci będą mogli zrobić zakupy w takich punktach jak:

Biedronka,

Action,

Media Expert,

Smyk,

Empik,

drogeria dm,

Sinsay,

Active Travel,

Aquael Zoo,

Kodano,

Mr Minit,

Piekarnia Grzybki,

Sklep Mięsny Kiszeczka,

Green Caffe Nero.

Pierwsi klienci odwiedzą Plac Wiślany w połowie 2027 roku, kiedy to zaplanowano oficjalne otwarcie galerii.

W galerii zdjęć można zobaczyć postępy prac przy budowie Placu Wiślanego według stanu na lipiec 2026 roku.